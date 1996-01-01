Депутаты готовят закон для малого бизнеса

Во вторник состоялось мартовское заседание краевого Законодательного Собрания. Депутаты рассмотрели около шестидесяти вопросов, внесенных в повестку сессии.

Председатель ЗАКСа Виктор ГОРЧАКОВ, обращаясь к журналистам перед началом заседания, обратил их внимание на то, что на сессии предстоит корректировка краевого бюджета на текущий год, связанная с обязательствами Приморского края в связи с подготовкой к форуму АТЭС. Виктор Горчаков сказал также, что придает большое значение программе развития сельскохозяйственного производства. "Это особенно важно,- отметил председатель Законодательного Собрания, - сейчас, в связи с ситуацией, сложившейся на рынке продуктов питания в крае, когда окончательно стало понятно, что ресурсы местных сельхозпроизводителей используются недостаточно полно".

В ряду рассмотренных вопросов редакции "ЗР" один из них представляется просто революционным. Депутаты рассмотрели и приняли Закон Приморского края "О роспуске представительного органа муниципального образования - Думы Лесозаводского городского округа". В сущности, это первое применение в стране новой нормы российского законодательства, регулирующего деятельность - а в данном случае бездеятельность - избранного органа, который на протяжении восьми месяцев не проводил заседаний.

Убедительный пример в контексте этого вопроса привел заместитель председателя Законодательного Собрания, депутат Владимир МАСЛОВСКИЙ, который задал залу вопрос: "Как бы поступил президент, если бы Государственная Дума семь-восемь месяцев не проводила заседаний?". После этого депутаты дружно проголосовали за закон о роспуске.

В интервью "ЗР" старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами края и органами местного самоуправления, советник юстиции Ирина ВОЛОДИНА сказала: "В Лесозаводске благодаря вызывающему поведению нескольких депутатов уже складывалась напряженная общественная ситуация. Люди грозили пикетами. К счастью, сегодня существует правовой механизм для того, чтобы приводить в чувство тех, кто уклоняется от исполнения своего депутатского долга и дестабилизирует жизнь в городе. Да, мы стали первыми в России, кто применил эту норму, но, думается, не последними".

Но "ЗР", подводя итоги сессии, вполне может разделить мнение депутата Александра ЕРМОЛАЕВА о стратегическом значении для края готовящегося законопроекта о малом и среднем предпринимательстве. "В этом документе, - подчеркнул депутат, - важны мельчайшие детали. Приведу пример. Скажем, в действующем законе сказано: "Льготы могут предоставляться". А могут и не предоставляться? Уже создается коррупционный фон. Следовательно, слово "могут" необходимо исключить, и люди получат равные права. Сегодня предпринимателей нужно не сталкивать лбами, а предоставлять им режим наибольшего благоприятствования для развития бизнеса".

Ермолаев подчеркнул также значимость проекта закона "О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Приморского края" как документа, обеспечивающего прозрачность деятельности власти.

Депутаты, продолжая социальную направленность бюджета, одобрили также, пока в первом чтении, проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края". Цель внесенных изменений - предоставление дополнительных социальных гарантий жителям Приморья. В соответствии с законопроектом звание "Ветеран труда" получат приморцы, награжденные Почетной грамотой губернатора края и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. На сегодняшний день в Приморском крае гражданам, имеющим такой статус, предоставляются 50%-ная скидка на оплату услуг ЖКХ и ежемесячная денежная выплата в размере 425 рублей.

Напомним, что в рамках представленных полномочий каждый субъект РФ может самостоятельно определять перечень знаков отличия в труде и негосударственных наград, учитываемых при присвоении звания "Ветеран труда".

По информации администрации Приморского края, с 2003 года Почетной грамотой губернатора Приморского края награждено 4519 человек. Из них 3200 пенсионеров не имеют отраслевых и государственных наград. С принятием законопроекта эти граждане получат статус "Ветеран труда" и станут краевыми льготниками. Как отметил депутат Эдуард АЛЕКСЕЕВ, представляющий законопроект, такой закон нужен уже сегодня, ведь речь идет о людях, которые имеют трудовые заслуги.

В ходе обсуждения законопроекта у депутатов возникло много вопросов, касающихся процедуры второго чтения. "Есть мнение о том, чтобы расширить определение лиц, которые претендуют на получение такого звания, и включить лиц, награжденных Почетной грамотой Законодательного собрания, а также отмеченных профсоюзами Приморья", - прокомментировал обсуждение законопроекта заместитель председатель Законодательного Собрания Владимир Масловский.