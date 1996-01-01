"Курильские" деньги зависли?

Отношения сторон - участников федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" (ФЦП "Курилы") - в вопросах финансирования строительства объектов в 2008 году должны быть урегулированы в течение месяца.

Как сообщалось ранее, задержка с подписанием документов, определяющих взаимоотношения между сторонами, была вызвана изменениями в системе финансирования программных мероприятий. Новый порядок регулируется постановлением Правительства РФ, подписанным 7 марта. Как подчеркнул директор Курильской програмфмы Сергей АБАБКОВ, вызванное введением нового порядка отставание по финансированию Программы по возможности будет устранено, в 2008 году на Курилах будут реализованы все запланированные мероприятия по капитальному строительству объектов, сообщают информагентства.