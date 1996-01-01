Мэр по случаю

В преддверии досрочных выборов главы администрации Владивостока "ЗР" представляет галерею тех, кто в разные времена возглавлял город в последнее двадцатилетие. В предыдущих номерах гостями читателей "Золотого Рога" были Владимир НИКОЛАЕВ и Борис ФАДЕЕВ. Евгений БЛИНОВ - тоже из мэров уже нового демократического периода.

- Евгений Михайлович, а ведь вас-то угораздило стать мэром по чистой случайности!

- А то! Мне вообще иногда кажется, что Салтыков-Щедрин писал "Историю одного города" с нас. Я ведь и депутатом стал с опозданием. Молодой Владивостокский совет народных депутатов уже вовсю делил портфели, а я был в ремонте - капитаном на судне ТУРНИФа "Пулковский меридиан". На одном из округов выборы были признаны несостоявшимися, нужно было довыбрать депутата. Словом, выдвинули, выбрали, и я пришел на заседание совета. Избрали меня депутатом 19 мая 1990 года, а 14 июня тогдашний председатель горисполкома Борис Фадеев подает в отставку.

Я не собирался становиться мэром, но на малом совете решили предложить депутатам выбрать мэра из известных людей нашего город, и совершенно случайно для всех, и для меня в том числе, возникла моя кандидатура.

- Без больших, наверное, надежд на успех с вашей стороны?

- Откуда!? Ведь среди претендентов на должность - известнейшие люди: руководитель стройтреста № 1 Геннадий КОТИК, директор ТЭЦ-2 ИЛЬЧУК, представитель "Дальрыбы" ГРАНИТОВ... В конце концов остались три кандидатуры - и на сессии горсовета тайным голосованием выбрали меня председателем городского исполкома Совета народных депутатов.

Я был у руля с 15 июля 1990 года по февраль 1992-го. Прошу запомнить, я стал последним советским руководителем исполнительной власти города.

- И каким же образом вы умудрились пройти две зимы?

- Главным образом, благодаря еще тому заделу, который был создан в советский период. Мне удалось не пойти на поводу у "энтузиастов" городского совета, которые жаждали полного обновления власти, удалось сохранить многих руководителей и специалистов. Благодаря этим людям Владивосток и продержался в тот период безвременья. А что это были за годы - старшее поколение помнит. Еды нет. Водки нет. Курева нет. Люди злые. От отчаяния я и сам вынужден был идти на заведомо рискованные методы. Был момент, когда в городе просто нечего было есть, а через наш порт транзитом шло новозеландское мясо на Ростов для промпереработки, а из Ростова должно было - в Кемерово. Я часть мяса тормознул и пустил в реализацию. Сделал плохо, но город перевел дыхание. Меня не судили лишь потому, что я был депутатом горсовета. Потом мы с Федором НОВИКОВЫМ наладили связь с Омском: мы им - рыбу, они нам - мясо, масло, молоко, муку и консервы.

За историю с топливом я вообще должен был бы срок мотать не один год: во время отопительного сезона 1990-1991 гг. я задержал топливо, которое шло в другой регион: "отполовинил" городу. Тогдашний предсовмина Иван СИЛАЕВ топал ногами: "В тюрьму пойдешь, в отставку!" В тот отопительный сезон Хабаровск "замёрз", а Владивосток прошёл без проблем.

- Однако это все - авральные меры. Что, по-вашему, самое значительное удалось сделать вашей администрации?

- Есть легко доказуемый факт. Мы очередь по переселению людей из ветхого жилья продвинули с 1976 г. на десять лет. Те, кто жили в бараках, уже понимали: наступили другие времена - им так и гнить в халупах. Нам удалось сделать огромное дело. Сдавались тогда целые микрорайоны городского жилья - счастливое советское наследие. Тогда уже кое у кого просыпался дух легкой наживы. Но мы успели дать людям то, что они заслужили - пока новые русские не расхватали все, что плохо лежало. Кстати, ведь это только в нашем городе забыто правило об очереди на муниципальное жилье. В других регионах оно как существовало, так и остается. И 10% при сдаче любого жилья - коммерческого, ведомственного - идет муниципалитету. Я подозреваю, что и у нас эта практика остается, только кому квартиры достаются - вопрос.

Другой значительный факт - открытие Владивостока. Сегодняшнему поколению трудно себе представить, что значит жить в условиях закрытого города. Я моряк и часто бывал за границей, хорошо представлял, какие перспективы должны быть у портового открытого Владивостока. Поэтому я счастлив, что открытие города связано и с моей персональной судьбой.

- А самый трудный эпизод?

- Это тайфун "Джуди". Мало того, что сам по себе тайфун был разрушительным, так ведь в разгар ливня с водохранилища был произведен сброс воды. Поэтому началось стремительное затопление жилых массивов в Садгороде и на Спутнике. Я тогда обратился к НЕЧАЮКУ и Фадееву, многие былые управленцы города бескорыстно пришли на помощь. Я им благодарен до сих пор.

- Ну а "кончали" вас, как и всю советскую власть, после путча 1991 г.?

- Так точно. Только со мной - показательно, фарсово. Я лежал в больнице с пневмонией, звонит мой 1-й зам Владимир ЕФРЕМОВ и предлагает отлучиться из больницы, чтобы поздравить трудовой коллектив горисполкома с наступающим 1992 г. Я надеваю праздничный пиджак , еду, поздравляю. И тут отчаянный демократ Сергей СОЛОВЬЕВ сообщает, что пришел Указ Президента о назначении Ефремова В. В. главой администрации Владивостока - так советская власть в нашем городе на мне и закончилась.

- А дальше как складывалась ваша жизнь?

- У меня, к счастью, была профессия. Но лихие 90-е тоже не прошли мимо меня. Было время, когда моя компания брала в аренду суда у компании "Ролиз". И случилось так, что меня подвели китайцы, арестовали судно - простои, убытки. Тогда-то я и встретился с молодым человеком, выбивальщиком долгов - со временем этот человек стал мэром города. Я, к счастью, нашел деньги (помогли капитаны-однокашники - огромное им спасибо). Есть поговорка: "Кто в море не ходил - тот богу не молился", моряка пугать не надо.

- А кто из "демократических" мэров, на ваш взгляд, более профессионален?

- Наверное, Копылов - он "коммуналку" знал хорошо. Если бы не "откаты" - нормальный бы глава был.

- А что вы связываете с предстоящим форумом АТЭС?

- Не расстраивайте меня! Ничего не связываю. В свое время мы возили в Москву проект моста на Чуркин. Теперь другие возят другие проекты. Таскать им - не перетаскать.

- О чем-то жалеете в жизни?

- Осенью 1992 г. я собрал бывших председателей горисполкома и райисполкомов. Каждый рассказал, что он бы мог сделать, но не получилось. Но если бы всё это было выполнено, то город стал бы сказкой. Так вот я и жалею, что пока не удалось реализовать эти проекты.

- Но зато у вас есть одиннадцать дочерей. Это - личное достижение.

Юрий РЫБАЛКИН, депутат законодательной власти Приморского края двух созывов:

- Евгению БЛИНОВУ несказанно повезло. На время его правления пришелся последний этап благословенного советского периода. Несмотря на демократизацию сознания людей, промышленность и экономика в целом продолжали работать, социальная жизнь была отлаженной: нормально, "по-советски" функционировали здравоохранение, учреждения культуры, образования. ЖКХ еще имело запас прочности. Одно мешало - спровоцированный в стране дефицит продовольствия и товаров повседневного спроса. Этот дефицит был умело использован руководителями города и края для накопления своего начального капитала при безучастном отношении к этому первых лиц Приморья и Владивостока - Владимира КУЗНЕЦОВА и Евгения Блинова. Вспомните историю так называемого "ПАКТа". Их позиция невмешательства в деятельность торговли способствовала зарождению криминального бизнеса и формированию ОПГ в городе и края. Отсутствие должного контроля над реализацией продовольствия, алкоголя, табака и автомобилей заложило фундамент современной преступности.