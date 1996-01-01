Борис Фадеев, перестройка и тайфун

В канун досрочных выборов главы администрации Владивостока редакция "Золотого Рога" решила встретиться с теми, кто в разное время за последние 30 лет был у руля исполнительной власти города, вспомнить тех, кто обеспечивал его жизнедеятельность и нес каждодневную ответственность за фидеры и заслонки, работу водоводов и городского транспорта, больниц и теплостанций. Некоторых из них уже нет в живых, но горожане продолжают помнить людей, которым доверяли власть.

В прошлом номере в гостях у "ЗР" был Владимир НИКОЛАЕВ (см. №20 за 13 марта), а сегодня - Борис ФАДЕЕВ, заместитель управляющего филиала "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк". Он пришел в кабинет председателя тогдашнего горисполкома, пожалуй, в самое безумное для страны, и Владивостока в том числе, время - на волне перестройки. Он стал первым главой города нового периода, избранным демократическим путем составом городского Совета.

...Чтоб тебе жить в эпоху перемен

Это китайское проклятье как нельзя лучше подходит Борису Викторовичу. К началу оголтелой демократизации советской жизни он был уже давно сложившимся руководителем. При всех недостатках советской системы у той было одно неоценимое качество - жесткая кадровая политика. В те времена просто невозможно было, чтоб во властный кабинет пришел человек с уголовным прошлым или не смыслящий ничего в городском, скажем, хозяйстве, не понимающий особенностей оборонного города, не имеющий авторитета среди крупных руководителей. Тогда существовало строгое правило формирования кадрового резерва. И когда руководитель исполкома Владивостока Константин ДУЛОВ отказался принимать участие в предстоящих выборах - Фадеев, бывший в то время зампредом, казалось, стал наиболее вероятным претендентом на важную должность.

Но не тут-то было. Уже сформированный по демократическому образцу Владивостокский городской Совет народных депутатов в две сотни глоток потребовал "плюрализьму" и выборов. А на тот момент Совет представлял собой пестрое сборище всякого народа. Были там, конечно, и те, кто имел в городе и имя, и авторитет, и опыт ответственной работы. Но их, как правило, забивали голосистые демократы, сложившиеся из милиционеров-регулировщиков, докеровмеханизаторов, истовых пенсионеров и неутомимых тружеников пера. Был даже один мастер разговорного жанра. И вся эта публика потребовала выборов.

Только действовавший тогда исполком городского Совета внятно представлял себе всю угрозу от прихода к управлению городом любителей.

"У нас была только одна цель - сохранить город"

Так говорит сейчас Борис Фадеев, вспоминая "выборы себя".

- Особого личного смысла держаться тогда за власть у нас не было. В те времена еще не было такого понятия, как "откаты". Взятки появились с приходом демократии, а из всех привилегий - служебная машина и безразмерный рабочий день. Но мы хорошо себе представляли, что значит, к примеру, депутат Хоролич (царство ему небесное, он был позже убит) - владелец винной лавки и отставной актер - в роли председателя горисполкома. Он тоже готов был порулить. Городу пришел бы конец до первой зарплаты такого мэра. А подготовка к зиме? А работа городского транспорта? А, наконец, закладка овощей - это тоже было ответственной задачей.

...Но депутаты слышали только себя: даешь свободные выборы! Это был страх и ужас! Я поставил условие - возглавлю исполком, если сохранится весь кабинет, без булгаковских домкомов с демократическими чтениями и песнопениями. Так я и стал мэром.

Работа превратилась в сплошной ад. За каждый чих приходилось отчитываться перед господами-депутатами. Те откровенно хамили: мы дадим тебе лучших людей - меняй команду. Мои нервы сдали в июне 1990 года, пробыв председателем горисполкома несколько месяцев, я подал в отставку. Депутаты выбрали мэра из своих - Евгения Блинова. Что, впрочем, было не худшим вариантом. Все-таки не лейтенант милиции...

И вновь мэр. На три дня

Фадеев ушел в одну из коммерческих структур, только-только нарождавшихся в крае. И тут грянул тайфун "Джуди". Автору этих строк тогда довелось работать на местном телевидении. С утра репортеры местных СМИ толпились в горисполкоме. Тайфун набирал силу. Новая власть города была в растерянности. Руководство краевого управления КГБ выделило господам-депутатам высокопроходимый автомобиль со спецсвязью. Группа телевидения вместе с демократическими руководителями выехала на нем в район фанерного завода, а там - многоводная река. Люди мечутся, кричат, плачут дети. В штабной машине чешут репу демократы: военные на бронетранспортерах не понимают их команд. Штабисты от городского Совета не знают ни кому звонить, ни куда.

Карты города, и той под рукой не оказалось. Она оказалась у водителя из КГБ. Но предводители демократического чрезвычайного штаба понятия не имеют, почему пропало электричество. Хлеб и воду подвозить некому. "Скорая помощь" в районы бедствия пройти не может. Затапливаются дома под самые крыши в районе Спутника и Садгорода... В автомобиле со спецсвязью - беспомощный столбняк. Это был первый случай, когда я впервые всерьез озадачилась демократическими ценностями владивостокского образца.

Несколько часов спустя мы добрались со станции Океанская в здание горисполкома. С криками "караул!" влетели в помещение, где работал штаб по чрезвычайным ситуациям.

Его заседание вел... простой владивостокский коммерсант Борис Фадеев. Военные его понимали с полуслова и, что важно, беспрекословно исполняли приказы. Формировались колонны автомобилей с едой и пресной водой для затопленных районов. Из наиболее опасных - эвакуировались люди в пионерские лагеря и дома отдыха. В те жуткие дни Владивосток понес единственную жертву - утонул несчастный пьяница. Потери могли быть многократно большими, а последствия для городского хозяйства - необратимыми, если бы Фадеев не оказался в нужном месте в нужное время. Наверное, это и есть чувство гражданского и профессионального долга, о котором многие часто говорят, но не всегда способны реализовать.

Любопытно, что в дни, когда бушевал "Джуди", в здание горисполкома пришел и еще один бывший мэр - Виктор Георгиевич НЕЧАЮК. Увидев Фадеева, он произнес: "Ну, слава Богу, ты здесь?" (О Викторе Георгиевиче мы напомним читателям в одном из ближайших номеров).

Мэр - это не должность, что - профессия

Так считает Борис Фадеев и сегодня. По его мнению, этой работе нужно долго учиться. И не на митингах, не в партийных ячейках. А хорошо бы начинать с завода, с района, пройти путь хозяйственного руководителя. По-другому не получается и не получится.

- Я вспоминаю, как меня учил работать Виктор Георгиевич Нечаюк. Бывало утром, без предупреждения, он подъезжал в мой Советский райисполком. Мобильников тогда не было, и он посылал за мной водителя, потом вез по району. Он пальцем показывал, что его не устраивает, и назначал срок исправления. Помнил все, до последнего гвоздя, но и доверял полностью. С таким человеком рядом хотелось работать. Ну и потом, Виктор Георгиевич был человеком исключительных личных качеств и безупречной репутации. Ведь в его период, впрочем, как и в целом в советский период, который сейчас так ругают, не было кампанейщины. Был план экономического и социального развития Владивостока.

В строй вводились целые микрорайоны, больницы, пионерские лагеря. Сегодня власти разных уровней полюбили такие термины, как "программа", "проект".

Увы, сейчас нет ни термина, ни плана как такового. Мне кажется, что и строительство города идет как попало. Не может такой город жить без плана своего развития. Без архитектурного плана.

- Отчего же... У нас есть план-проект строительства в связи с предстоящим форумом АТЭС.

- Я очень хочу ошибиться, но как бывший хозяйственник с сожалением изучаю эти планы-проекты. Мне представляется, не стоит вводить в заблуждение ни граждан Владивостока, ни мировое сообщество. Сегодня ни у кого нет заинтересованности в развитии Дальнего Востока и Приморья в частности. О форуме речь идет уже полтора года, но ни денег, ни инвесторов, ни экспертных заключений по поводу грандиозных объектов. Даже если привезти всех китайцев из Поднебесной, такой масштаб строительства во Владивостоке с его рельефом не поднять.

- На вашей памяти, кто были самыми сильными руководителями города?

- Это были наиболее ответственные люди: Нечаюк Виктор Георгиевич, В. Ефремов, А. Головизин, К. Дулов.

- А из избранных демократическим путем?

- Наверное, Черепков.

- На выборы 18 мая пойдете?

- Я остаюсь человеком, ответственным за свой город. Пойду, конечно.