А пешка пробивается в ферзи...

Сильный ход предпринял экс-мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, решением суда отстраненный от должности главы администрации краевого центра.

Впрочем, все новое - хорошо забытое старое. Еще в советские времена у депутатов различных уровней и уж тем более у исполнительной власти было незыблемое правило - отчитываться перед избирателями поквартально, раз в год и на исходе созыва. Это как-то дисциплинировало и саму власть, и избирателя, который иногда желал знать - что, в сущности, власть для него сделала. В цифрах и фактах.

Ушедший в отставку по решению суда экс-мэр Николаев во вторник провел отчетную встречу с жителями в кинотеатре "Нептун". Похвальна сама идея, но не терпится поделиться тем, что было вокруг нее.

А вокруг нее было 38 милиционеров различных званий, причем по их разговорам было понятно, что одни - за Николаева, другие - отнюдь. Оставался без ответа вопрос, кто ж во время встречи Николаева с избирателями охранял покой населения в других местах? Далее. В разгар встречи экс-мэра с избирателями вашего корреспондента почему-то понесло в кабинет директора кинотеатра. Там кроме хозяйки кабинета находилось лицо славянской национальности в милицейской форме и дама предбальзаковского возраста, напоминавшая районного прокурора или его помощника. Представившись, я спросила: а кто гости кабинета? Хозяйка в оцепенении молчала, а милиционер отрекомендовался: "Мы - мирные жители". "Мирные жители" живо интересовались у директора кинотеатра, по какому праву та предоставила помещение для встречи.

А теперь вопрос. Предположим, я, Воронова В.А., решила провести встречу с читателями. Заплатила за аренду кинотеатра. И - беседую в свое удовольствие. Тут приходят из прокуратуры... Идиотизм как он есть.

Теперь по существу. Владивостокцам трудно припомнить, когда перед ними кто-либо вообще отчитывался. В лучшем случае они получали некое Послание в никуда и, по сути, без обратного адреса.

Бывший глава администрации Владивостока поведал собравшимся, что "наведение порядка в финансовой сфере было первым шагом новой власти. Проведена реструктуризация задолженности, налажена своевременная выплата зарплаты работникам социальной сферы, налажена помощь малообеспеченным слоям населения". Далее убеждали цифры: ремонты сделаны в 2000 подъездах, возвращено к работе 180 лифтов, отремонтировано более 700 крыш жилых домов. Установлено в квартирах "детей войны" полторы тысячи приборов для учета воды. Отремонтированы и обеспечены новым оборудованием все травмпункты города. "Скорая помощь" получила за счет городского бюджета 37 автомобилей. Сегодня "Скорая помощь" Владивостока, по словам бывшего мэра, - одна из лучших служб в России. Приобретено 8 тысяч комплектов школьной мебели, в 13 школах введены в строй футбольные поля с искусственным покрытием, тренажерами, беговыми дорожками. Проведена реконструкция мест массового отдыха горожан, реконструированы памятники истории и архитектуры, отреставрированы библиотеки".

В то же время бывший градоначальник высказал беспокойство, что в последнее время некоторые программы стали давать сбои: уже и стадионов строят меньше, чем раньше, и об отмене льгот в общественном транспорте заговорили...

Обычный отчет обыкновенного чиновника. Как оно и должно быть. И не сказать, что в зале собрались исключительно сторонники Николаева.

Валентина Ивановна МОСКОВСКАЯ - мама моего одноклассника, пришла сюда по приглашению районного Совета ветеранов. Отчет выслушала критически: в ее дворике на улице 40 лет ВЛКСМ порядок еще не наведен. Юлия Анатольевна АГРОНСКАЯ, знаменитая гимнастка и не менее знаменитый тренер, сказала, что не на все вопросы получила ответы (как, впрочем, и я). Депутат краевого ЗС и бывшая городская депутатка Галина МЕДВЕДЕВА была приглашена и усажена особо, в первых рядах. Но как истинная оппозиционерка комментировать отчет Николаева отказалась. А ее товарищ по городской думской оппозиции Валерий КОРОЛЮК заметил: "Да, все, о чем говорил Николаев, - реальные цифры... Время идет... Теперь я горжусь тем, что был причастен ко всем этим преобразованиям".

В то время, когда заместитель председателя Государственной Думы Владимир ПЕХТИН сообщал приморцам, что "Единая Россия" хотела бы видеть в мэрах Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА либо Василия УСОЛЬЦЕВА, Владимир Николаев фамилий преемника не называл. Но в докладе подчеркнул, что признателен за поддержку своей сестре Виктории НИКОЛАЕВОЙ, депутату Законодательного собрания, и Игорю КОВАЛЕВУ, кто сейчас исполняет обязанности главы администрации города. Для журналистов это был сигнал о возможных предпочтениях экс-мэра в предстоящей избирательной кампании.

После окончания встречи с избирателями Владимир Николаев провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.