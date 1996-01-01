Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
А пешка пробивается в ферзи...
Сильный ход предпринял экс-мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, решением суда отстраненный от должности главы администрации краевого центра.
Впрочем, все новое - хорошо забытое старое. Еще в советские времена у депутатов различных уровней и уж тем более у исполнительной власти было незыблемое правило - отчитываться перед избирателями поквартально, раз в год и на исходе созыва. Это как-то дисциплинировало и саму власть, и избирателя, который иногда желал знать - что, в сущности, власть для него сделала. В цифрах и фактах.
Ушедший в отставку по решению суда экс-мэр Николаев во вторник провел отчетную встречу с жителями в кинотеатре "Нептун". Похвальна сама идея, но не терпится поделиться тем, что было вокруг нее.
А вокруг нее было 38 милиционеров различных званий, причем по их разговорам было понятно, что одни - за Николаева, другие - отнюдь. Оставался без ответа вопрос, кто ж во время встречи Николаева с избирателями охранял покой населения в других местах? Далее. В разгар встречи экс-мэра с избирателями вашего корреспондента почему-то понесло в кабинет директора кинотеатра. Там кроме хозяйки кабинета находилось лицо славянской национальности в милицейской форме и дама предбальзаковского возраста, напоминавшая районного прокурора или его помощника. Представившись, я спросила: а кто гости кабинета? Хозяйка в оцепенении молчала, а милиционер отрекомендовался: "Мы - мирные жители". "Мирные жители" живо интересовались у директора кинотеатра, по какому праву та предоставила помещение для встречи.
А теперь вопрос. Предположим, я, Воронова В.А., решила провести встречу с читателями. Заплатила за аренду кинотеатра. И - беседую в свое удовольствие. Тут приходят из прокуратуры... Идиотизм как он есть.
Теперь по существу. Владивостокцам трудно припомнить, когда перед ними кто-либо вообще отчитывался. В лучшем случае они получали некое Послание в никуда и, по сути, без обратного адреса.
Бывший глава администрации Владивостока поведал собравшимся, что "наведение порядка в финансовой сфере было первым шагом новой власти. Проведена реструктуризация задолженности, налажена своевременная выплата зарплаты работникам социальной сферы, налажена помощь малообеспеченным слоям населения". Далее убеждали цифры: ремонты сделаны в 2000 подъездах, возвращено к работе 180 лифтов, отремонтировано более 700 крыш жилых домов. Установлено в квартирах "детей войны" полторы тысячи приборов для учета воды. Отремонтированы и обеспечены новым оборудованием все травмпункты города. "Скорая помощь" получила за счет городского бюджета 37 автомобилей. Сегодня "Скорая помощь" Владивостока, по словам бывшего мэра, - одна из лучших служб в России. Приобретено 8 тысяч комплектов школьной мебели, в 13 школах введены в строй футбольные поля с искусственным покрытием, тренажерами, беговыми дорожками. Проведена реконструкция мест массового отдыха горожан, реконструированы памятники истории и архитектуры, отреставрированы библиотеки".
В то же время бывший градоначальник высказал беспокойство, что в последнее время некоторые программы стали давать сбои: уже и стадионов строят меньше, чем раньше, и об отмене льгот в общественном транспорте заговорили...
Обычный отчет обыкновенного чиновника. Как оно и должно быть. И не сказать, что в зале собрались исключительно сторонники Николаева.
Валентина Ивановна МОСКОВСКАЯ - мама моего одноклассника, пришла сюда по приглашению районного Совета ветеранов. Отчет выслушала критически: в ее дворике на улице 40 лет ВЛКСМ порядок еще не наведен. Юлия Анатольевна АГРОНСКАЯ, знаменитая гимнастка и не менее знаменитый тренер, сказала, что не на все вопросы получила ответы (как, впрочем, и я). Депутат краевого ЗС и бывшая городская депутатка Галина МЕДВЕДЕВА была приглашена и усажена особо, в первых рядах. Но как истинная оппозиционерка комментировать отчет Николаева отказалась. А ее товарищ по городской думской оппозиции Валерий КОРОЛЮК заметил: "Да, все, о чем говорил Николаев, - реальные цифры... Время идет... Теперь я горжусь тем, что был причастен ко всем этим преобразованиям".
В то время, когда заместитель председателя Государственной Думы Владимир ПЕХТИН сообщал приморцам, что "Единая Россия" хотела бы видеть в мэрах Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА либо Василия УСОЛЬЦЕВА, Владимир Николаев фамилий преемника не называл. Но в докладе подчеркнул, что признателен за поддержку своей сестре Виктории НИКОЛАЕВОЙ, депутату Законодательного собрания, и Игорю КОВАЛЕВУ, кто сейчас исполняет обязанности главы администрации города. Для журналистов это был сигнал о возможных предпочтениях экс-мэра в предстоящей избирательной кампании.
После окончания встречи с избирателями Владимир Николаев провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Столице Приморья не хватает "мэра и ответственных людей в администрации"
- Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье
- Дальний Восток стал ближе к Москве
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- "Аналог" уходит в прошлое
- Рыбаки Приморья выловили более 33 тысяч тонн кальмара
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"