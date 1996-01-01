www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.83 р.
EUR: 75.89 р. 10 CNY: 95.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

А пешка пробивается в ферзи...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сильный ход предпринял экс-мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, решением суда отстраненный от должности главы администрации краевого центра.

Впрочем, все новое - хорошо забытое старое. Еще в советские времена у депутатов различных уровней и уж тем более у исполнительной власти было незыблемое правило - отчитываться перед избирателями поквартально, раз в год и на исходе созыва. Это как-то дисциплинировало и саму власть, и избирателя, который иногда желал знать - что, в сущности, власть для него сделала. В цифрах и фактах.

Ушедший в отставку по решению суда экс-мэр Николаев во вторник провел отчетную встречу с жителями в кинотеатре "Нептун". Похвальна сама идея, но не терпится поделиться тем, что было вокруг нее.

А вокруг нее было 38 милиционеров различных званий, причем по их разговорам было понятно, что одни - за Николаева, другие - отнюдь. Оставался без ответа вопрос, кто ж во время встречи Николаева с избирателями охранял покой населения в других местах? Далее. В разгар встречи экс-мэра с избирателями вашего корреспондента почему-то понесло в кабинет директора кинотеатра. Там кроме хозяйки кабинета находилось лицо славянской национальности в милицейской форме и дама предбальзаковского возраста, напоминавшая районного прокурора или его помощника. Представившись, я спросила: а кто гости кабинета? Хозяйка в оцепенении молчала, а милиционер отрекомендовался: "Мы - мирные жители". "Мирные жители" живо интересовались у директора кинотеатра, по какому праву та предоставила помещение для встречи.

А теперь вопрос. Предположим, я, Воронова В.А., решила провести встречу с читателями. Заплатила за аренду кинотеатра. И - беседую в свое удовольствие. Тут приходят из прокуратуры... Идиотизм как он есть.

Теперь по существу. Владивостокцам трудно припомнить, когда перед ними кто-либо вообще отчитывался. В лучшем случае они получали некое Послание в никуда и, по сути, без обратного адреса.

Бывший глава администрации Владивостока поведал собравшимся, что "наведение порядка в финансовой сфере было первым шагом новой власти. Проведена реструктуризация задолженности, налажена своевременная выплата зарплаты работникам социальной сферы, налажена помощь малообеспеченным слоям населения". Далее убеждали цифры: ремонты сделаны в 2000 подъездах, возвращено к работе 180 лифтов, отремонтировано более 700 крыш жилых домов. Установлено в квартирах "детей войны" полторы тысячи приборов для учета воды. Отремонтированы и обеспечены новым оборудованием все травмпункты города. "Скорая помощь" получила за счет городского бюджета 37 автомобилей. Сегодня "Скорая помощь" Владивостока, по словам бывшего мэра, - одна из лучших служб в России. Приобретено 8 тысяч комплектов школьной мебели, в 13 школах введены в строй футбольные поля с искусственным покрытием, тренажерами, беговыми дорожками. Проведена реконструкция мест массового отдыха горожан, реконструированы памятники истории и архитектуры, отреставрированы библиотеки".

В то же время бывший градоначальник высказал беспокойство, что в последнее время некоторые программы стали давать сбои: уже и стадионов строят меньше, чем раньше, и об отмене льгот в общественном транспорте заговорили...

Обычный отчет обыкновенного чиновника. Как оно и должно быть. И не сказать, что в зале собрались исключительно сторонники Николаева.

Валентина Ивановна МОСКОВСКАЯ - мама моего одноклассника, пришла сюда по приглашению районного Совета ветеранов. Отчет выслушала критически: в ее дворике на улице 40 лет ВЛКСМ порядок еще не наведен. Юлия Анатольевна АГРОНСКАЯ, знаменитая гимнастка и не менее знаменитый тренер, сказала, что не на все вопросы получила ответы (как, впрочем, и я). Депутат краевого ЗС и бывшая городская депутатка Галина МЕДВЕДЕВА была приглашена и усажена особо, в первых рядах. Но как истинная оппозиционерка комментировать отчет Николаева отказалась. А ее товарищ по городской думской оппозиции Валерий КОРОЛЮК заметил: "Да, все, о чем говорил Николаев, - реальные цифры... Время идет... Теперь я горжусь тем, что был причастен ко всем этим преобразованиям".

В то время, когда заместитель председателя Государственной Думы Владимир ПЕХТИН сообщал приморцам, что "Единая Россия" хотела бы видеть в мэрах Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА либо Василия УСОЛЬЦЕВА, Владимир Николаев фамилий преемника не называл. Но в докладе подчеркнул, что признателен за поддержку своей сестре Виктории НИКОЛАЕВОЙ, депутату Законодательного собрания, и Игорю КОВАЛЕВУ, кто сейчас исполняет обязанности главы администрации города. Для журналистов это был сигнал о возможных предпочтениях экс-мэра в предстоящей избирательной кампании.

После окончания встречи с избирателями Владимир Николаев провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru