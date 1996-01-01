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Дорожающая нефть вредит стране?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Последствия бурного роста нефтяных цен для нас суммарно все же позитивны, сказал в интервью Bigness.Ru Дмитрий БЕЛОУСОВ, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. "Мы в этом году и так получили небольшую просадку торгового баланса, поэтому рост мировых цен на нефть нам выгоден", - отметил он.

Однако о негативных последствиях также забывать нельзя. На взгляд Белоусова, минусов тут три. "Первый минус банален", - говорит Белоусов. Внутреннее денежное предложение завязано на прибытии валюты от экспорта нефти, что делает нашу экономику негибкой. "С одной стороны, рост мировых цен вызывает увеличение денежного предложения, которое мы автоматически стерилизуем в суверенных фондах. Параллельно развертывается процесс расширения импорта, - говорит эксперт. - Это все из-за того, что в России так и не придумали более эффективный способ работы с излишком денег".

Второй момент, по мнению Белоусова, связан с тем, что дорожающая нефть провоцирует снижение динамики мировой экономики, что затрудняет России выход на международные рынки с несырьевыми видами товаров.

"Если говорить о долгосрочной перспективе, то рост мировых цен порождает проблему экономической политики", - сказал Белоусов. По его словам, на фоне дорожающей нефти меняется структура экономики: "усиливается влияние сырьевиков, что увеличивает риск поворота России к стратегически тупиковому сырьевому пути развития", - опасается эксперт. Это чревато тем, что через некоторое время мы обнаружим проблемы с платежным балансом, проблемы с пределами роста, технологическое отставание и так далее. Причем в какой-то момент эта тенденция может стать необратимой.

Есть и более приземленные проблемы. Например, такие, как инфляция. Галопирующие цены на сырье оказывает влияние на стоимость розничного продукта на внутреннем рынке.

Есть и такое мнение, что от нынешнего роста цен на нефть Россия ничего не выигрывает вообще. "Такой приток долларов наше правительство тратить не может и размещает их за пределами страны. Идет занижение курса рубля. Если бы это не делалось, экспорт нефти и газа был бы менее прибыльным, - сказал Леонид ПАЙДИЕВ, эксперт фонда "Открытая Экономика".

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