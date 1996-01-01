Выборы мэра. Толпой стоящие у кресла...

Городская избирательная комиссия, подобно добровольной народной дружине, работает теперь без выходных и праздников. Идет выдвижение кандидатов на пост главы администрации Владивостока. И охотники занять этот ответственный пост несут в горизбирком уведомления о своей готовности побороться за мандат.

Как и следовало ожидать, завышенная самооценка обнаружилась в первую очередь у людей малоизвестных. Вроде фельдшера "Скорой помощи". Или уже давно забытых горожанами вроде соратника Виктора ЧЕРЕПКОВА десятилетней давности Владимира Г. Появившееся имя до этого неизвестной в политических кругах Светланы НИКОЛАЕВОЙ вполне может расцениваться как превентивная мера против выдвижения сестры отстраненного мэра Владивостока Виктории НИКОЛАЕВОЙ. Хочу ошибиться, но в памяти возникает неутомимый слесарь Виктор Григорьевич ЧЕРЕПКОВ с далекого Урала, являющийся в каждую избирательную кампанию на берега Тихого океана, чтоб навредить Виктору Ивановичу ЧЕРЕПКОВУ. В этом смысле очень бы хотелось взглянуть в глаза автору идеи, который наверняка топчется среди нас и таскает слесаря Черепкова по стране не на свои деньги. Отдельные наблюдатели ожидают, что мужественный уралец вполне может появиться на политическом небосклоне Владивостока и в текущий исторический момент. Как только отставной депутат Государственной Думы заявит о своих намерениях в отношении 18 мая. Это уже приелось и начинает раздражать.

Более опытные, более платежеспособные и с более серьезными намерениями претенденты выбрали совершенно оправданную тактику - сидеть до последнего звонка. А тот прозвучит 7 апреля. Вот в канун этого дня тяжелая артиллерия и отодвинет честную, но бесперспективную пехоту.

Надо полагать, что "артиллерия" понесет в горизбирком деньги в качестве избирательного залога - 1 млн руб. Денег хотя и будет жаль, но это надежнее, чем сбор подписей. Почерковеды в России - очень строгие и принципиальные. Только удачливый демократический масон Андрей БОГДАНОВ сумел в предвыборную президентскую кампанию набрать безукоризненное количество правильных подписей.

Давно предвыборная кампания во Владивостоке не была столь растерянной. Ход конем губернатора Сергея ДАРЬКИНА, форсировавшего выборы мэра во Владивостоке, застал врасплох местные политические силы. Но и губернаторский политический центр не смог согласовать с Кремлем единого кандидата.

Обсуждаемые в краевой администрации фигуры пока на лидеров никак не тянут. Не в обиду Петру САВЧУКУ - нынешнему главному "единороссу" и Юрию ПОПОВУ - бывшему главному "единороссу", а ныне заместителю председателя городской думы. И даже известному в крае, но не во Владивостоке уважаемому мэру из Уссурийска раскрутиться за полтора месяца не реально. В кругах, близких к администрации Приморья, на днях прозвучало и вовсе экзотическое предположение - на ответственную должность в краевом центре могут двинуть Сергея КНЯЗЕВА, профессора и доктора наук, председателя крайизбиркома.

Вместе с тем тот же источник сообщил, ссылаясь на информацию из краевой прокуратуры, что фигуру депутата Госдумы Руслана КОНДРАТОВА, скорее всего, не стоит рассматривать в качестве возможного конкурента на выборах. Дескать, не для того Руслана Викторовича отправляли в ГД, чтоб он сейчас загружал дополнительной работой следственные органы. Однако среди приморских посланцев в верха российской власти вполне могут оказаться вполне реальные кандидаты на кресло хозяина тихоокеанской столицы России. Вроде сенатора Игоря ПУШКАРЕВА.

Некоторые эксперты продолжают рассматривать возможность участия в избирательной кампании партийцев "Справедливой России". Во Владивостоке в этой партии состоят не последние люди, но единства в команде пока не наблюдается.

И наконец. Не исключаем возможности появления в списках кандидатов и иных, кроме Виктора Черепкова, бывших мэров Владивостока. Подозреваем, что может рискнуть испытать судьбу Юрий КОПЫЛОВ или, к примеру, Евгений БЛИНОВ.

Упорно продолжают циркулировать слухи о явлении в горизбирком кандидата-варяга в свете предстоящего форума АТЭС. Этот акт отчаяния представляется наиболее бесперспективным. Во-первых, с каждым новым днем идея проведения форума во Владивостоке, даже после мировой презентации в Каннах, становится все более призрачной, как и строительство мостов-развязок-магистралей-отелей-казино. А во-вторых, у Приморья уже был опыт противостояния федералу, но из Хабаровска, Геннадия АПАНАСЕНКО на выборах губернатора. Именно благодаря этому человеку и его беспардонной предвыборной кампании Сергей ДАРЬКИН и стал главой администрации края.

При правильной перегруппировке сил можно ожидать, что как минимум три команды имеют реальные шансы на успех. Это - коммунисты, если они сумеют найти фигуру, устраивающую электорат. Что бы ни говорили официальные сводки - рейтинг "Единой России" во Владивостоке далек от парадных рапортов. А члены краевой партийной организации КПРФ вполне могут отыскаться личность, способную увлечь население.

По-прежнему мощным остается политический центр команды Сергея Дарькина. Только рисковых фигур в окружении осталось мало. Другой реальной силой, на наш взгляд, может стать группировка отстраненного от должности мэра Владимира НИКОЛАЕВА. Его авторитет во Владивостоке остается высоким. Люди теперь начинают верить, скорее, пусть малым, но реальным делам, чем политической трескотне. Двери и окна в подъездах, отремонтированные лестницы и лифты, стадионы и детские площадки стали визитной карточкой Николаева, и люди, не избалованные вниманием власти, это запомнили надолго - теория малых дел. И если тот открыто поддержит своего кандидата - есть время, чтобы довести его до второго тура. И Боже упаси, надеть на Николаева в очередной раз наручники - он будет обессмерчен.