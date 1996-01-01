"Все, что произошло со мной, не должно ожесточать..."

В канун Дня 8 марта Владимир НИКОЛАЕВ, мэр Владивостока в 2004-2008 годах, побывал на торжественном вечере, посвященном этому празднику, в краевом театре имени Горького. Участницы собрания, говорят, устроили ему овацию.

- Изменились вы внешне, Владимир Викторович. Килограммов 20 сбросили, находясь в СИЗО?

- Если честно, не считал. Знаю только, что теперь мой вес 77 килограммов.

- Кремлевская диета?

- Да, такая вот оказалась кремлевская диета... На самом деле секрет прост - я начал очень много заниматься спортом: бег, тренажерный зал.

- Ваш адвокат Ольга КОРОВИНА утверждает, что ваш процесс - политический. Вы разделяете ее точку зрения?

- Как правило, все, что связано с людьми власти и событиями вокруг них, так или иначе связано с политикой. Редко бывают иные мотивы.

- Приговор вам вынесен по закону или по справедливости?

- Не хочу комментировать решение суда. Есть правда и есть истина. А время - хороший лекарь. Пройдет время - и многое встанет на свои места. Были, конечно, ошибки, просчеты - в чем-то с моей стороны, в чем-то - со стороны людей, которые посчитали в определенный период времени свое поведение правильным. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но если брать суть судебного процесса, то мнения по нему очень сильно разделились. Я считаю: все, что происходило со мной, не должно ожесточать человека... То, что кто-то в большом кабинете рассказал обо мне что-то нехорошее, - это непорядочно со стороны рассказчика, но пусть это останется на совести этих людей.

Но, слава Богу, никто не умер, жизнь продолжается... Будем работать над ошибками...

- Вы пожалели, что пошли в политику?

- Недавно был на торжественном собрании в честь 8 марта. Меня тепло встретили... До неловкости. Я не ожидал такой теплой встречи. Меня трудно чем-либо смутить, но тут я немного растерялся, когда не мог долго остановить аплодисменты. И понял для себя лишний раз - я ни о чем не жалею. Напротив, есть удовлетворение от работы. Мало кто знает, какое наследство мы получили в городской администрации. У города было 2 миллиарда рублей долгов в то время, когда его бюджет составлял 3 млрд. Была разруха в ЖКХ, не было ни современных травмпунктов, ни школьных стадионов, ни благоустроенных набережных, ни храмов, ни отреставрированных подъездов, ни программы "Мой дворик". За 2,5 года во Владивостоке появилось полтора десятка стадионов. Бюджет стал сбалансированным. Мы выводили коммунальные предприятия из кризиса. Введены льготы для ветеранов, для детей, студентов. Обновился муниципальный транспорт. Ведь это так, согласны? Были у нашей команды ошибки, где-то недоработали, но по большому счету у кого их нет? Ни в одной сфере бездействия не было. Была работа и были результаты. Поэтому ни минуты даже внутреннего сожаления о том, что я пошел в политику, у меня не было и нет. Ради такого отношения и теплоты от людей стоит работать.

- Насколько сохранилась ваша команда в городской администрации?

- Те, кто захотел и настроился на работу, - продолжают работать. Но меня тревожит судьба тех городских программ, которые были выработаны и приняты нами. В мое время, чтобы эти программы работали, сначала надо было создать их, а затем постоянно держать на контроле. Теперь появились некие силы, которым это не по нутру. Пример. Во Владивостоке 78 школ. Мы посчитали - необходимо 40 стадионов с искусственным покрытием, беговыми дорожками, хоккейными коробками. В том числе и на острове Русском, на острове Попова, в поселке Трудовом. И мы планировали в течение 6 лет ввести эти 40 стадионов. В этом году городская администрация, как мне известно, подает заявку на 8 стадионов, а городская дума считает, что достаточно двух. Я благодарен думе созыва 2003-2007 годов за работу по реализации социальных программ во Владивостоке. Сейчас эти программы стали ломать. Я бы советовал слугам народа исправить эти ошибки. Не ради меня, ради людей. Обидно: еще бы 2-3 года, и Владивосток превратился бы в город-стадион, кстати, единственный в стране, где можно было бесплатно заниматься спортом. Такая у нас была задача - сделать спорт доступным.

- В интервью местному телеканалу ПТР вы сказали, что у вас было время убедиться - кто истинный друг, а кто - мнимый. Многих потеряли?

- Как ни банально это звучит, благодарен судьбе за испытания. Проверены все отношения. Люди проявились. От некоторых я даже не ожидал такой поддержки. Были, конечно, и другие примеры, когда люди, может быть, из страха, от боязни потерь, повели себя по-иному. Я их не виню. Это жизнь, это нормально. Для себя взял на вооружение фразу Нельсона МАНДЕЛЫ: "Важно в жизни не сколько раз ты упал, а сколько раз поднялся".

- "... Упал - отжался"?

- Нет, это в армии так делается, по приказу, по команде. В жизни же важно - даже если и споткнулся - не потерять лицо. Подняться.

- Вы участвовали в декабрьских выборах, находясь в СИЗО. Любопытно, как там проходит избирательная кампания? К урнам для голосования ведут в наручниках? Под автоматом?

- Голосовали в обычном режиме. Но вот агитаторов что-то не было видно. Я голосовал за блок "Женщины Владивостока".

- Они все - Ваши?

- Я с огромным уважением отношусь к женщинам. Они ответственны. Они понимают значение социальных программ.

- Расскажите, каков быт в СИЗО? Что едят, чем люди занимаются, кроме допросов и встреч с адвокатами?

- Какое болезненное любопытство. Не будите лихо, пока оно тихо. И вообще: двери в СИЗО - широкие, а обратно - узки. Имейте это в виду. А в остальном - обычный тюремный быт. Но я чувствовал, что ко мне все относились с уважением - и сидельцы, и персонал. И лишний раз хочу сказать всем спасибо.

- А что вы ели?

- В тех условиях нет зверского аппетита. Бегал во внутреннем дворе по 10 километров в день. Читал. Периодику. Книги. И думал о том, что нашему СИЗО более 100 лет. Нельзя, чтоб люди там гнили. Нельзя лишать человека человеческого.

- На президентских выборах вы, как заявили сами, голосовали за Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Почему?

- Медведева я знаю лично. Доводилось встречаться, принимать участие в совещаниях, которые проводились во Владивостоке, в Москве. Приходилось говорить и о национальных проектах, и о перспективах Владивостока. На меня он произвел впечатление достойного, мыслящего человека.

- В СМИ все чаще появляются сомнения насчет реальности проектов, связанных с форумом АТЭС. Как вы считаете, может так получиться, что и форум не состоится, и грандиозные планы строительства рухнут?

- Полагаю, что это вопрос скорее к дирекции. Но то, что я вижу, позволяет сделать вывод о том, что подготовительная работа на местном уровне недостаточна: еще ничего нет, а уже все что-то делят, поэтому и все в стагнации. Специалистов Владивостока вообще не подключают к работе. Хотя нет ничего нереального. Если задача поставлена - ее необходимо выполнять. Чем меньше остается времени для масштабного строительства, тем больше потребуется денег. Это аксиома. Но мне бы не хотелось, чтоб приморцы были разочарованы. Нам нужны и мосты, и развязки, и новые социальные объекты. Будет обидно, если наши мечты не сбудутся. Своими силами такой масштаб нам не поднять.

- Мы стоим на пороге новой избирательной кампании. В горизбиркоме уже появились уведомления желающих принять участие в выборах главы администрации Владивостока. Рискну спросить у вас: какие фигуры появятся на политическом небосклоне нашего города?

- Пойдут многие. И цели будут разные. Появятся даже охотники уничтожить местный бизнес. Будут в списках и откровенные популисты - кому все равно, в чем участвовать, лишь бы быть на виду. Я бы очень хотел, чтобы к власти в городе пришел человек порядочный, стойкий, работоспособный, который бы продолжил реализацию наших программ. Ведь мы уже забыли, как замерзали жители Русского острова, как постоянно отключалась холодная вода во Владивостоке, как бедствовала "Скорая помощь". Важно, чтобы город возглавил человек с личными амбициями и профессиональными возможностями, а не представитель определенного круга бизнеса, в том числе и своего, таких кандидатов уже тоже видно. И если кто считает, что во власть сегодня стоит идти, чтоб сделать себе состояние, заработать на этом, тот глубоко ошибается. Напомню: должность - расстрельная. Так вот, что б искушений-то и не было.

- Вы чем будете теперь заниматься?

- Я в администрацию города пришел не в тапках. Человеком не бедным. Не пропаду. Какое-то время посвящу близким. А потом... Потом я вам сообщу.