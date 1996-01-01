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"Планом Путина" займется элитарный клуб
Возможно, в скором времени осмыслением "плана ПУТИНА" и конкретизацией провозглашенной Президентом России программы развития страны до 2020 г. займется закрытый клуб с незамысловатым названием "Россия-2020".
Решение о создании элитарного объединения может быть принято сегодня на заседаниях руководящих органов партии "Единая Россия" - бюро высшего совета и президиума генсовета. Идея проекта возникла в головах чиновников после выступления Владимира Путина на февральском заседании Госсовета, во время которого президент, собственно, и обозначил основные направления работы власти на ближайшие 12 лет, пишет "Утро.Ru".
Клуб может получить статус надпартийного, но состав участников все же будет ограничен. Только наиболее опытные и авторитетные политики получат право участвовать в подготовке законопроектов, направленных на воплощение в жизнь решений уходящего президента.
За "Единой Россией" уже числятся два интеллектуальных клуба - "4 ноября" и Центр социально-консервативной политики. Но единороссы считают необходимым создать специальную дискуссионную площадку, с помощью которой специалисты-"путиноведы" смогут обмениваться экспертными заключениями и представлять на суд квалифицированной общественности свои проекты решений по разделам "плана Путина". Клуб "Россия-2020" может также предлагать правительству свои кадры для осуществления отдельных совместных проектов. Кадры эти, без сомнения, будут проверенными и надежными.
Аналитики отмечают, что о значении и роли новой площадки "Единой России" в российской политике можно будет говорить после того, как станет известен персональный состав участников клуба и личность руководителя. Не исключено, что новый проект целесообразен только с аппаратной точки зрения.
Впрочем, "Единая Россия" заинтересована во всемерной демонстрации своих авторских прав на "план Путина", считая его своей партийной программой. Напомним, что недавно партия даже пыталась наложить копирайт на этот термин, оспаривая право одного из региональных кандидатов использовать в своей предвыборной агитации словосочетание "план Путина". Суд постановил, что в данном случае требование "Единой России" о защите интеллектуального продукта не обосновано.
Клуб "Россия-2020" призван также показать, что "план Путина" пользуется поддержкой всех слоев общества. Отсюда и идея о придании новому клубу статуса надпартийного: для пущего эффекта к работе можно будет привлечь представителей различных социальных групп, а при случае - и партий.
На фоне прозвучавших недавно заявлений Бориса Грызлова о том, что "Единая Россия" остается "партией Путина" и не будет менять ориентиры в зависимости от конъюнктуры, создание идеологизированного клуба с претензиями на законотворчество кажется вполне логичным. Конечно, сама идея, пусть и не в такой форме реализованная, знакома обществу по недавнему советскому прошлому и эпохе президента Ельцина.
Но очевидно, что инициаторами создания закрытого клуба руководят вполне практичные соображения и тревоги переходного "межпрезидентского" периода. В случае, если руководство "Единой России" все-таки примет решение о создании клуба, это станет еще одним сигналом об отсутствии единства в политической элите страны. В том числе по плану дальнейшего развития России.
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