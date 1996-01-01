"Центры экс-президентов РФ" вызвали споры

Законопроект о создании "Центров исторического наследия бывших Президентов РФ", который предусматривает щедрые бюджетные ассигнования на создание и содержание фондов экс-руководителей страны, натолкнулся на резкие возражения юристов.

Главное, на что обратили внимание эксперты, - это создание фонда за счет государственного имущества и бюджетных средств. Гражданский кодекс предусматривает, что фонд получает имущество в частную собственность и имеет над ним всю полноту власти.

Членов научно-экспертного совета при председателе Госдумы, которые обсуждали этот документ, смущают затраты и бесконтрольность расходования госсредств на бывших президентов. Напомним, в январе председатель "Справедливой России" Сергей МИРОНОВ и еще пять депутатов одноименной фракции внесли в Госдуму законопроект "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий", пишет Newsru.Com.