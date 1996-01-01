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Чтоб я так одевался
В последние годы в российском парламенте сформировался совершенно новый тип депутатского имиджа, что в первую очередь связано с кардинальными изменениями в манере депутатов одеваться.
Если в 1990-е гг. "большого человека" можно было безошибочно опознать по массивным золотым цепям и малиновому пиджаку, то теперь народные избранники стараются не притягивать взоров яркими костюмами, предпочитая блеклые тона и классический крой. Но стоят эти наряды таких баснословных денег, которые рядовому избирателю и не снились.
В среднем, как уверяют "Новые известия", депутаты мужского пола тратят на приобретение одежды более миллиона рублей ежегодно, выбирая классические модели, чтобы походить на других госчиновников. У прекрасной половины Думы царит смешение стилей: судя по всему, дамы одеваются с расчетом на то, чтобы после заседания, не переодеваясь, отправиться в ночной клуб.
Раньше женщины-политики не вылезали из деловых брючных костюмов-двоек, а теперь серому и черному цветам предпочитают кукольные розовый и сиреневый, украшают одежду бантами и радуют глаз яркими аксессуарами. Спортсменки Светлана ХОРКИНА и Алина КАБАЕВА и вовсе предпочитают молодежный стиль, который их коллеги сильного пола окрестили "клубным".
Законодателями моды в Думе являются лидеры единороссов Борис ГРЫЗЛОВ и Вячеслав ВОЛОДИН, которые одеваются преимущественно у немецких дизайнеров. Не отстают и коммунисты, хотя некоторые из них, как Виктор ИЛЮХИН и Геннадий ЗЮГАНОВ, имеют "спецодежду" для митингов - куртку, свитер, шапку - все недорогое, не режущее глаз народа и соответствующее идеологии партии.
По словам Алексея Мухина, среднестатистический костюм депутата стоит от 2 до 10 тыс. евро. Поскольку в гардеробе народного избранника их должно быть несколько, в целом коллекция одежды типичного думца по стоимости превышает стоимость автомобиля представительского класса, только вот служит всего полгода, максимум год, а потом требует обновления.
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