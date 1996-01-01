Рейтинг во время чумы

Россия вышла на второе место в мире по числу долларовых миллиардеров (87 человек), и Москва признана столицей всех богачей. Здесь проживают 74 из них. И это больше, чем в Нью-Йорке. Такие данные содержатся в опубликованном рейтинге Forbes.

Самым богатым россиянином оказался владелец "Базового элемента" Олег ДЕРИПАСКА, впервые обогнав Романа АБРАМОВИЧА. Forbes оценил состояние Дерипаски в 28 млрд долл., он входит в десятку самых богатых людей планеты, чего до сих пор не удавалось сделать ни одному россиянину.

Совокупное состояние 1125 миллиардеров Forbes оценивает в 4,4 трлн долл., при этом за последние четыре года список вырос вдвое. В первой десятке значатся также сталелитейный король Лакшми МИТТАЛ (45 млрд долл.), братья Мукеш и Анил АМБАНИ (43 и 42 млрд долл. соответственно), владелец мебельной сети IKEA Ингвар КАМПРАД (31 млрд долл.), владелец индийской недвижимости К.П. СИНГХ (30 млрд долл.) и самый богатый немец Карл АЛЬБРЕХТ (27 млрд долл.), который с сетью супермаркетов Aldi занимает десятую позицию. Самым молодым участником рейтинга стал 23-летний основатель социальной сети Facebook Марк ЦУКЕРБЕРГ (785-е место), обладающий состоянием 1,5 млрд долл.

В списке миллиардеров у России второе место. На первом - США (469 человек), а занимавшая второе место год назад Германия отступила на третью ступеньку (59 миллиардеров). Наши миллиардеры - едва ли не самые молодые. Их средний возраст составляет 46 лет, в то время как в среднем по планете этот показатель уходит за 60 лет.

Судя по рейтингу Forbes, богатые стали еще богаче. Но всех российских олигархов обогнал г-н Дерипаска. Он не просто поднялся в рейтинге Forbes, а буквально скакнул вверх с прошлогоднего 40-го места на девятое. Если учесть, что ДЕРИПАСКА старательно диверсифицирует свой бизнес и представляет собой образец лояльности Кремлю, потеснить его с лидирующих позиций может только западный капитал. Из россиян же самый упорный конкурент Дерипаски - это губернатор Чукотки и владелец футбольного клуба "Челси" Роман АБРАМОВИЧ. За год он поднялся лишь на ступеньку выше, на 15-е место, с состоянием 23,5 млрд долл.

Эксперты сомневаются, что кому-то из российских миллиардеров удастся повторить рывок Дерипаски. "Ну разве что Алишер Усманов, есть такое предчувствие", - говорит гендиректор ООО "Финэкспертиза" Агван Микаелян. Он полагает, что помимо добывающих отраслей, металлургии и строительства, традиционно дающих наибольший прирост капитала, в ближайшие три-пять лет перспективу роста имеет ИТ-бизнес.

На Западе структура и происхождение активов русских никого не удивляют. Никто не отрицает, что наш бизнес быстро движется к вершине списка Forbes, но западные эксперты спешат напомнить фразу, которую сказал французский социалист Пьер Жозеф ПРУДОН: собственность есть кража. "Они приватизировали то, что раньше принадлежало государству", - сказал РБК daily эксперт в области корпоративного лидерства Джеймс БЕЛЛИНИ.

Обладатели крупных частных состояний - для России явление новое. В Лондоне или Нью-Йорке миллиардера можно встретить на улице или за соседним столом в ресторане. "В этих городах такие люди живут уже много-много лет. Быть богатым - нормально, преуспеяние в бизнесе означает большое богатство. Например, сейчас сэр Ричард БРЭНСОН (Virgin Group) и такие, как он, воспринимаются в Великобритании как герои. Они пришли в мир бизнеса и создали новую конкуренцию, надавили на старые компании, а также, если угодно, на старых миллиардеров, которым пришлось обновить амбиции и стиль руководства. Для нас это плоды труда и успеха, но России к такому еще предстоит привыкнуть", - сказал Джеймс Беллини.

По мнению экспертов, русский возглавит список Forbes уже очень скоро. Обширные запасы сырья открывают России путь для обогащения. "Рост Индии, Китая, южноамериканских стран и России ускоряется за счет удорожания активов этих стран. В ближайшие годы мир увидит еще больше русских миллиардеров", - обещает Джеймс Беллини. Но России было бы неплохо поскорей перенять уже привычный для Запада образ предпринимателя, который отличается от того, как выглядит поколение ДЕРИПАСКИ, МОРДАШОВА, ПОТАНИНА.