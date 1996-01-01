Газовые страдания

Еще на посту первого вице-премьера Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с инициативой ускорить строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Приморье. Но кого в первую очередь коснется пришедший в Приморье газ? Насколько актуален для нас вопрос газификации?

Говоря о стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Дальнего Востока, на различном уровне то и дело упоминают газификацию, в том числе и нашего края. Только хабаровчане вовсю покупают газовые плиты, а в приморских магазинах бытовой техники этот товар залеживается. А торговцы, как известно, конъюнктуру носом чуют. Пока в основе проекта газификации лежит замена топлива для приморских ТЭЦ.

По данным ДДГ "ЗР", специалисты Новосибирского проектно-энергетического института уже приступили к разработке проекта перевода на газ части энергоблоков Приморской ГРЭС и Владивостокской ТЭЦ. А еще в планах - строительство завода по производству сжиженного природного газа. Предполагается, хотя спорно, что газификация приведет к резкому снижению тарифов на тепло- и электроэнергию как для жителей Приморского края, так и для производственных предприятий. Опять же экология, ведь сжигаемое на ТЭЦ-2 топливо сегодня является основным загрязнителем воздуха во Владивостоке, а огромные золоотвалы представляют угрозу для морской акватории.

Только на кухни приморцев газ не придет. Подтвердил это "ЗР" и заместитель директора краевого газового хозяйства ОАО "Приморский газ" Олег ГОРКАВЦЕВ. По его словам, массового перевода жилищного комплекса на использование природного газа не будет. Зато набирает обороты малая газификация (коттеджи, производства, котельные). На сегодняшний день в Приморье для этого используется сжиженный углеводородный газ (пропан, бутан). По мнению специалистов газового хозяйства, даже использование ТАКОГО газа намного безопаснее и экономически более выгодно, чем, скажем, использование дизельного топлива.

Что касается сахалинского газопровода, то Олег Горкавцев ответил, что в настоящий момент этот вопрос до конца еще не решен: "Думаю, даже в "Газпроме" не знают, будет ли этот газопровод лишь транспортировкой газа через Приморье на Корейский полуостров или же это газ для нас".

Главный инженер ОАО "Приморский газ" Александр БУРНАЕВСКИЙ объяснил это техническими причинами: "Та труба газопровода, что дает Хабаровску газ, небольшая в диаметре, а потому на Приморский край сахалинского газа не хватает. Поэтому принято решение тянуть трубу диаметром 1400. Трубопровод будет проходить в том же коридоре - просеке с нефтепроводом - через Амурскую область, Еврейскую АО, Хабаровский край. В Приморье - транзитом через Арсеньев газ по газопроводу пойдет в Хасанском направлении в сторону КНДР и стран Индокитая.

Однако реализация национального проекта газификации Приморья после январских взрывов в жилых домах встала под вопросом. Согласно статистике, каждый день в России от взрыва бытового газа гибнет один человек. Да и наш край эта беда не обошла стороной. Еще свежо в памяти ЧП со взрывом дома в Яковлевке. Хотя специалисты МЧС считают, что причиной трагедии послужила халатность хозяйки, а по мнению газовиков, это вообще был суицид, однако вопрос о контроле актуален. В Приморье корреспонденту "ЗР" не удалось найти ответственной за это службы.

Как сообщил инспектор газового хозяйства Ростехнадзора Владимир ЗИНКОВСКИЙ, контроль за жилищным фондом не в его компетенции: "Мы осуществляем контроль лишь промышленного комплекса Приморского края. Раньше техникой безопасности газового оборудования населения занималась Жилищная инспекция, но теперь ее нет и вопрос повис. Уже в этом году я ответил на 36 запросов из прокуратуры края, что мы не можем контролировать население. Иногда совместно с участковым милиционером, представителями прокуратуры мы проверяем состояние системы газоснабжения в домах. Но самостоятельно вести контроль мы не имеем права".

В ОАО "Приморский газ" есть круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, его специалисты ведут анализ и контроль за внутридомовым оборудованием, хотя часто оказывается, что и оборудование, и газовые баллоны поставляются не этой компанией. МЧС, ФСБ и пожарные также ответили, что они не контролируют состояние газового оснащения жилищного фонда.

Отсутствие единого контролирующего органа при изношенности внутридомовых систем газоснабжения чревато новыми ЧП, так что говорить о масштабной газификации Приморского края пока не приходится.