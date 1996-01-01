Избирательная кампания по выборам главы администрации Владивостока начала отсчет

Как известно, после вступления в законную силу решения суда об отстранении от должности мэра краевого центра Владимира НИКОЛАЕВА городская дума назначила дату выборов на 18 мая. И почти сразу началось выдвижение кандидатов.

Первым и на час сдачи номера в типографию единственным охотником на "расстрельную" и в то же время привлекательную должность мэра стал известный политический авантюрист Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ. Он уведомил городскую избирательную комиссию о своем намерении принять участие в выборах и начал сбор подписей избирателей в свою поддержку. В прошлом г-н Гильгенберг - депутат краевого Совета, правая рука Виктора ЧЕРЕПКОВА в период его недолгого управления городом, затем его откровенный противник. В последние годы Владимир Александрович безуспешно принимает участие в выборных кампаниях различных уровней. Так, в декабре за него проголосовало, по его словам, 10% избирателей на выборах в представительный орган власти краевого центра. На его участке победу одержала Марина ЛОМАКИНА - человек губернатора и специалист по ипотеке. Поговаривают, что г-жа Ломакина попробует силы и в предстоящей кампании. Тогда их соперничество продолжится.

Владимир Гильгенберг позиционирует себя как редактора газеты "Далекая окраина" и специалиста-консультанта по избирательным технологиям. Живет на 14 тыс. руб. в месяц.

В интервью ДДГ "ЗР" Гильгенберг заявил, что рассчитывает на победу, ибо его фигура вполне может стать компромиссной и для Кремля, и для краевой администрации, и для жителей Владивостока, которые якобы знают его как хорошего управленца и кристального человека. "Мое главное качество состоит в том, что я сохранил имидж порядочного человека", - отметил он в интервью. "Разве?" - удивились мы. "Именно",- ответил возможный кандидат на пост мэра Владивостока. И добавил, что сохранил добрые отношения с губернатором С.ДАРЬКИНЫМ, с которым он на "ты", и что он вполне может справиться с программой подготовки Владивостока к форуму АТЭС.

На наш вопрос, почему он оставался все последние годы не востребованным в политике Приморья, Владимир Александрович пояснил в том смысле, что нет пророка в своем Отечестве. А вот Москва якобы широко и успешно пользуется его демократическими консультациями по организации избирательного процесса. И, по заверению Гильгенберга, предстоящая избирательная кампания для него - последняя. Ему 53 года.

Надо ожидать, что в ближайшие дни горизбирком получит новые уведомления о выдвижении кандидатов на пост мэра. Здесь особый интерес могут представлять намерения партии "Единая Россия". Как известно, на выборах в Большом Камне и Арсеньеве единороссы не смогли поставить своего человека, а реальная явка на президентские выборы во Владивостоке вообще заставила задуматься о персоналиях. В политических кругах ходят разговоры о возможном выдвижении Юрия ПОПОВА - заместителя председателя Владивостокской городской думы. Однако сможет ли этот руководитель завоевать достаточный авторитет среди наших самобытных избирателей? Если, конечно, с ними кто-то намерен будет считаться.

На взгляд автора этих строк, не стоит сбрасывать со счетов и экс-мэра Виктора ЧЕРЕПКОВА. Если Виктор Иванович пересмотрит свою тактику ведения кампании и взаимоотношения с союзниками, шанс у него остается. Равно как и у действующего депутата городской думы Николая МАРКОВЦЕВА, который, как известно, прошел во второй тур в предыдущих выборах главы администрации города.

Надо полагать, что сторонники низложенного мэра Николаева тоже не будут сидеть сложа руки. По последним замерам социологов, авторитет Николаева среди избирателей остается высоким, образ жертвы придал ему обаяния, а стремление владивостокцев "навредить" краевой администрации вполне могут сделать намерения "николаевских" реальными.

Ожидаемой в списках кандидатов может стать и фигура Владимира ВОЙТОВСКОГО - ныне городского депутата, человека успешно прошедшего выборы в Государственную Думу от партии "Справедливая Россия". Поскольку чекистов бывших не бывает, то в обществе, где уже зреет потребность в горячем сердце, холодной голове и чистых руках, такое имя при известных усилиях вполне может стать привлекательным. По предположениям наблюдателей, число кандидатов на ключевое место во власти Владивостока вполне сможет подобраться к 15-20 участникам избирательной гонки. Сейчас дело лишь в их платежеспособности при внесении залога в 1 млн рублей, или в активной работе по сбору подписей, которых необходимо собрать 5 тысяч.

А между тем во Владивостоке остается возможность появления и варяга - прямого ставленника Москвы. И ничего - проглотим. Вон вице-мэра Москвы Валерия ШАНЦЕВА втулили в качестве губернатора Нижегородской области. И - ничего. А у Владивостока сейчас вообще исключительные условия в связи с предстоящим форумом АТЭС. И главное - такой вариант будет вполне законным.