Хабаровский выборный дисконт в октябре обретет второе дыхание

Как сообщила ДДГ "ЗР" заместитель начальника управления потребительского рынка министерства пищевой промышленности Хабаровского края Маргарита БАСТРИКИНА, акция "Весеннее настроение" будет иметь продолжение. Дисконтные карты, которые хабаровские избиратели получили на выборах в марте, будут действовать в октябре.

Скидки "для избирателей" в регионе впервые опробовали в декабре. Тогда выполнившим свой гражданский долг жителям края раздавали дисконтные карты, по которым в 30 магазинах до 15 декабря можно было получить скидку при покупке товара. Скидки варьировались от 2 до 25%.

Мартовская акция по масштабу в несколько раз превзошла декабрьскую. "Как известно, 2 марта все проголосовавшие жители края получили дисконтную карту, которая дает право на скидку от 2% до 25% на товары и услуги предприятий. Снизить цены для избирателей согласились 65 предприятий в Хабаровске и 31 - в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, администрации районов края провели тщательную подготовительную работу, в результате чего в акции согласились участвовать 287 "районных" предприятий", - рассказала ДДГ "ЗР" Маргарита Бастрикина.

На этот раз "выборные" скидки действуют до 15 марта, но акция на этом не закончится. В министерстве пищевой промышленности Хабаровского края уверяют, что полученными дисконтными картами можно будет воспользоваться и в канун юбилея края, то есть в октябре. При этом, со слов Маргариты Бастрикиной, "осенью для картовладельцев будут проводиться и другие акции, такие как, например, розыгрыш абонемента на посещение игр хоккейного клуба "Амур", а география скидок станет еще обширней".

В последнем сомневаться не приходится, так как, по информации краевого минпищепрома, ни одно из предприятий, получивших "деловое" предложение с просьбой предоставить "выборную" скидку, не решилось дать отказ. А из всех районов края только Хабаровский не предоставил "своих" скидок. "Но произошло это только потому, что жителям Хабаровского района легче и проще использовать дисконтные карты в Хабаровске," - заметила Маргарита Бастрикина.