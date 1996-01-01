Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровский выборный дисконт в октябре обретет второе дыхание
Как сообщила ДДГ "ЗР" заместитель начальника управления потребительского рынка министерства пищевой промышленности Хабаровского края Маргарита БАСТРИКИНА, акция "Весеннее настроение" будет иметь продолжение. Дисконтные карты, которые хабаровские избиратели получили на выборах в марте, будут действовать в октябре.
Скидки "для избирателей" в регионе впервые опробовали в декабре. Тогда выполнившим свой гражданский долг жителям края раздавали дисконтные карты, по которым в 30 магазинах до 15 декабря можно было получить скидку при покупке товара. Скидки варьировались от 2 до 25%.
Мартовская акция по масштабу в несколько раз превзошла декабрьскую. "Как известно, 2 марта все проголосовавшие жители края получили дисконтную карту, которая дает право на скидку от 2% до 25% на товары и услуги предприятий. Снизить цены для избирателей согласились 65 предприятий в Хабаровске и 31 - в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, администрации районов края провели тщательную подготовительную работу, в результате чего в акции согласились участвовать 287 "районных" предприятий", - рассказала ДДГ "ЗР" Маргарита Бастрикина.
На этот раз "выборные" скидки действуют до 15 марта, но акция на этом не закончится. В министерстве пищевой промышленности Хабаровского края уверяют, что полученными дисконтными картами можно будет воспользоваться и в канун юбилея края, то есть в октябре. При этом, со слов Маргариты Бастрикиной, "осенью для картовладельцев будут проводиться и другие акции, такие как, например, розыгрыш абонемента на посещение игр хоккейного клуба "Амур", а география скидок станет еще обширней".
В последнем сомневаться не приходится, так как, по информации краевого минпищепрома, ни одно из предприятий, получивших "деловое" предложение с просьбой предоставить "выборную" скидку, не решилось дать отказ. А из всех районов края только Хабаровский не предоставил "своих" скидок. "Но произошло это только потому, что жителям Хабаровского района легче и проще использовать дисконтные карты в Хабаровске," - заметила Маргарита Бастрикина.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста