Над Думой Лесозаводска нависла угроза роспуска

На мартовском заседании приморским депутатам предстоит решить судьбу Думы Лесозаводского городского округа. По инициативе губернатора края на рассмотрение законодателей внесен проект закона о роспуске представительного органа муниципального образования. Комитет по региональной политике и законности на заседании 5 марта поддержал его.

Причина такого решения в неработоспособности этого представительного органа. За 2007 г. и два месяца нынешнего 125 раз депутаты не могли собраться. В результате не был принят бюджет на 2008 год, да и Устав Лесозаводского городского округа в настоящее время не соответствует федеральным нормам.