Спортивный борец на арене ЗС Приморья

По предварительным данным, на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 10 победил Валерий КАН, набравший 77,2% голосов.

Ранее депутатом от этой территории был Сергей СОПЧУК, который сложил свои полномочия осенью 2007 г. в связи с переходом на должность первого вице-губернатора Приморского края. За Валерия Кана в Октябрьском районе проголосовали 81,37%, в Уссурийске - 75,42%, в Михайловском районе - 75,16%.