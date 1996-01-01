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В МУПах депутаты узрели схему
Владивостокская дума приняла решение о приостановлении создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений. Такие меры, по мнению депутатов, должны будут предотвратить необоснованную передачу муниципальной собственности на баланс вновь созданным и реорганизованным МУПам. Депутаты предвидят срочные меры по "спасению" пригодной к последующей продаже недвижимости нежилого фонда со стороны городской администрации до назначенных на 18 мая выборов.
Как следует из доклада Игоря ЧЕМЕРИСА, председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока, со стороны городской администрации предпринимаются попытки "необоснованного создания предприятий и учреждений и передачи им на баланс муниципального имущества": "Например, МУП "Аквамир" должен получить в распоряжение еще восемь помещений. Зачем океанариуму дополнительные 1300 квадратных метров? За последние два месяца 2007 г. во Владивостоке было создано пять новых МУПов. Проведена реорганизация муниципальных аптек, фактически их работники будут выброшены на улицу. Непонятны причины создания и реорганизации, а также цели и задачи вновь созданных предприятий и учреждений. МУП "Владсоцторг" ответил на депутатский запрос о задачах функционирования организации "содержание и приведение в порядок недвижимости". То есть помещения сдаются в аренду?".
План продажи и приватизации муниципальной собственности на 2008 г. в Думе еще никто не видел, но в бюджете города заложены 500 млн руб., которые планируется получить по этой статье дохода, кстати, ранее утвержденной депутатами думы. Сегодня они усмотрели в этом схему возможных манипуляций с имуществом: до выборов мэра передать на баланс вновь созданным и реорганизованным МУПам недвижимость. После выборов тихо продать ее в обход городского бюджета. Чтобы выяснить, были ли подобные действия в прошлом, в прокуратуру потупил запрос о проведении прокурорской проверки с 2005 г.
В процессе обсуждения "Решения о приостановлении" обозначилась жесткая депутатская позиция. Александр ЮРТАЕВ ссылался на мнение зампрокурора ДФО Юрия ГУЛЯГИНА относительно владивостокских игр с приватизацией. Николай МАРКОВЦЕВ без обиняков рекомендовал прислать в отказывающиеся подчиниться депутатскому решению учреждения товарищей в форме и "закрыть двери на лопату силовым методом". А в качестве легитимности своих действий предложил считать прецедент времен Юрия КОПЫЛОВА, когда думу города не пустили в зал заседаний и рабочие кабинеты именно таким способом. Смягчить страсти попытался Геннадий ТУРМОВ вопросом о законности принимаемого "Решения о приостановлении". И не зря.
Ситуация оказалось сложной. Юристы думы апеллировали к Уставу города и признавали решение допустимым. В то же самое время представитель прокурора утверждал, что "Решение о приостановлении" будет противоречить федеральному законодательству и может носить только рекомендательный характер.
С рекомендательным характером решительно настроенные депутаты не согласились, живо представив себе, где в конце концов окажутся их рекомендации администрации города. Игорь Чемерис объяснил ситуацию в своем эмоциональном ключе: "Правомерность и неправомерность наших действий мы будем выяснять в суде. Кстати, там же нам скажут, противоречат они федеральному законодательству или нет. А то складывается такое впечатление, что городская администрация договорилась с прокуратурой заранее. Тогда понятно, почему наше решение "может носить рекомендательный характер!"
Заместитель исполняющего обязанности главы г.Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ попыталась вразумить рубящих с плеча доводом о необходимости исключения из "Решения о приостановлении создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений" слова "учреждений": "В данный момент в городе создается учреждение, которое будет осуществлять ведение единой бухгалтерии для сферы образования. Пока вы будете через суд выяснять правомерность своих действий, люди останутся без зарплаты".
На это депутатами была дана рекомендация составить список всех вновь создаваемых и реорганизуемых предприятий с подробным и внятным изложением их будущих функций. Таким образом была предпринята попытка защитить учителей и работников культуры от игр с продажей муниципального имущества. В отношении прочих предприятий и учреждений решение было принято.
Настояв на своем, депутаты владивостокской думы теперь ждут ответа со стороны администрации города - подробных списков "белых и пушистых" и их видов на жизнь.
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