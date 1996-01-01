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Итоги президентских выборов в Хабаровском крае оказались с особым мнением
Официальные результаты выборов в Хабаровском крае чиновников и вышестоящих товарищей удовлетворили, но не все 2 марта прошло гладко. О нарушениях избирательного законодательства в день выборов на выборных участках Хабаровска ДДГ "ЗР" рассказали представители двух партий.
Председатель Хабаровского отделения партии "Патриоты России", депутат городской думы Дмитрий КОВАЛЬЧУК сообщил, что в Хабаровске 10 его однопартийцев были наблюдателями от КПРФ. "Самый наш грамотный наблюдатель Алексей ВОРСИН находился на избирательном участке №209 в Хабаровске (наркологический диспансер) и, несмотря на свой юный возраст (ему всего 20 лет), сумел обнаружить целый ряд нарушений, - отметил он. - В частности, в образце бюллетеня на стенде отметка о голосовании стояла напротив графы "Дмитрий Медведев", подделывались заявления о голосовании на дому (6 граждан, которые якобы написали такие заявления, направили жалобы в крайизбирком), списки избирателей просматривались посторонними гражданами, вероятно, с целью воздействия на не явившихся на участки избирателей".
По его словам, председатель участковой избирательной комиссии отказался регистрировать документы о нарушениях. Усмотрели нарушение и в том, что члены избирательной комиссии и милиционер обступили урну и принялись ее трясти для обеспечения беспрепятственного попадания следующих бюллетеней. Алексей Ворсин потребовал прекратить сомнительные действия, так как в этот момент мог произойти вброс бюллетеней. В ответ председатель участковой избирательной комиссии потребовал, чтобы беспокойный наблюдатель покинул помещение для голосования "из-за нарушения тайны голосования и перемещений по территории избирательного участка". Но отказался дать Алексею Ворсину письменное решение о его выдворении с участка. В итоге милиция доставила "патриота" в первый городской отдел милиции, где на него был составлен протокол о нарушении, предусмотренном частью 3 ст. 19 КоАп. Ночь наблюдатель провел в спецприемнике. А наутро прошло судебное слушание дела. Судья не обнаружил в действиях Алексея состава преступления.
О нарушениях другого рода "ЗР" рассказал секретарь крайкома КПРФ Валентин ПАРЧИНСКИЙ. "На участке № 85 в Индустриальном районе Хабаровска при вскрытии урны коммунистка, член участковой комиссии, обнаружила пачку вложенных один в один бюллетеней. Заподозрив неладное, она обратилась к председателю комиссии, который со словами "да чего же тут такого, подумаешь - ерунда" перемешал бюллетени в урне. Остальные члены комиссии осудили "дотошность" коммунистки, а та в свою очередь обратилась в крайком КПРФ. Аналогичная история произошла и на участке № 104 в Индустриальном районе. Мы наверняка имеем дело с вбросами бюллетеней, которые могли серьезно повлиять на результаты голосования", - убежден Валентин Парчинский.
Между тем итоги голосования на президентских выборах краевая избирательная комиссия подводила 5 марта. Члены комиссии были проинформированы об упомянутых выше нарушениях, однако большинством голосов признали выборы состоявшимися. Только один человек из состава крайизбиркома с правом решающего голоса Евгения ГОЛУБ отказалась подписывать итоговый документ и приложила к протоколу свое особое мнение, назвав прошедшие в крае президентские выборы нелегитимными.
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