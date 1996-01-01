www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.82 р. 100 JPY: 58.3 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Экономика Хабаровска растет, но в основном за счет общего улучшения экономической ситуации в России

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Несмотря на обнадеживающие итоговые социально-экономические показатели Хабаровска, городские чиновники признают, что на инновационный путь развития город так и не встал. А, по мнению некоторых экспертов, вряд ли встанет в ближайшие годы.

В феврале начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр АНИСИМОВ обнародовал итоги социально-экономического развития города за 2007 год. Как он бойко доложил, торгово-промышленный оборот предприятий и организаций города увеличился за год на 24,5%, достигнув 196,8 млрд руб., причем особенно быстро росли показатели производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 50,3%), по операциям с недвижимым имуществом (на 36,5%), оптово-розничной торговли (на 25,5%), строительства (на 27,7%), прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 20,2%). К удивлению многих, на 34,4% выросло промышленное производство. Причем основной вклад в прирост внесли обрабатывающие отрасли, такие как обработка древесины (рост на 85,3%) и производство кокса и нефтепродуктов (на 34,6%).

Однако объем инвестиций в основной капитал радости у чиновников не вызывает - за 2007 года этот показатель подрос всего на 6%, до 28 млрд руб. При этом инвестиционный капитал направлялся преимущественно в объекты промышленности (28%), в транспорт и связь (23,9%), в операции с недвижимым имуществом (22,6%) и в строительство (14,9%). Средняя заработная плата, по заверениям Александра Анисимова, росла в городе темпами, опережающими инфляцию, и составила к концу прошлого года 16,7 тыс. руб. Одновременно задолженность по ее выплате сократилась на 40%.

Негативные же тенденции в экономике города чиновник упомянул вскользь и без численных показателей. В качестве основных проблем назвал: высокие темпы роста цен и тарифов, изношенность основных фондов, высокую ресурсоемкость техники и технологий и слабую инновационную и инвестиционную активность предприятий.

По мнению директора Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нины ПОЛИЧКО, главной причиной застоя хабаровской экономики является отсутствие инновационной инфраструктуры: "Экономика города до сих пор во многом живет по правилам советского времени. Нет ни одного информационного ресурса, качественно освещающего инновации. Нет и структур, способных оказать производственно-техническую поддержку при внедрении инноваций. Но самое ужасное то, что власти Хабаровска не желают даже двигаться в этом направлении, первым шагом в котором должна стать подготовка инновационных менеджеров в научных центрах за пределами Дальнего Востока. Без этого мы так и останемся в экономическом арьергарде России".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru