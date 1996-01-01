Экономика Хабаровска растет, но в основном за счет общего улучшения экономической ситуации в России

Несмотря на обнадеживающие итоговые социально-экономические показатели Хабаровска, городские чиновники признают, что на инновационный путь развития город так и не встал. А, по мнению некоторых экспертов, вряд ли встанет в ближайшие годы.

В феврале начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр АНИСИМОВ обнародовал итоги социально-экономического развития города за 2007 год. Как он бойко доложил, торгово-промышленный оборот предприятий и организаций города увеличился за год на 24,5%, достигнув 196,8 млрд руб., причем особенно быстро росли показатели производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 50,3%), по операциям с недвижимым имуществом (на 36,5%), оптово-розничной торговли (на 25,5%), строительства (на 27,7%), прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 20,2%). К удивлению многих, на 34,4% выросло промышленное производство. Причем основной вклад в прирост внесли обрабатывающие отрасли, такие как обработка древесины (рост на 85,3%) и производство кокса и нефтепродуктов (на 34,6%).

Однако объем инвестиций в основной капитал радости у чиновников не вызывает - за 2007 года этот показатель подрос всего на 6%, до 28 млрд руб. При этом инвестиционный капитал направлялся преимущественно в объекты промышленности (28%), в транспорт и связь (23,9%), в операции с недвижимым имуществом (22,6%) и в строительство (14,9%). Средняя заработная плата, по заверениям Александра Анисимова, росла в городе темпами, опережающими инфляцию, и составила к концу прошлого года 16,7 тыс. руб. Одновременно задолженность по ее выплате сократилась на 40%.

Негативные же тенденции в экономике города чиновник упомянул вскользь и без численных показателей. В качестве основных проблем назвал: высокие темпы роста цен и тарифов, изношенность основных фондов, высокую ресурсоемкость техники и технологий и слабую инновационную и инвестиционную активность предприятий.

По мнению директора Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нины ПОЛИЧКО, главной причиной застоя хабаровской экономики является отсутствие инновационной инфраструктуры: "Экономика города до сих пор во многом живет по правилам советского времени. Нет ни одного информационного ресурса, качественно освещающего инновации. Нет и структур, способных оказать производственно-техническую поддержку при внедрении инноваций. Но самое ужасное то, что власти Хабаровска не желают даже двигаться в этом направлении, первым шагом в котором должна стать подготовка инновационных менеджеров в научных центрах за пределами Дальнего Востока. Без этого мы так и останемся в экономическом арьергарде России".