Полпред доложил о развитии региона

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег САФОНОВ доложил главе государства Владимиру Путину ситуацию с развитием региона.

Как сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу дальневосточного полпредства, Сафонов отметил, что в регионах Дальнего Востока ситуация стабильная и имеет тенденцию к улучшению.