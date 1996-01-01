Русский в Каннах: чтоб сказка стала былью

Сегодня в Каннах открывается MIPIM-2008 - одна из крупнейших не только в Европе, но и в мире выставок недвижимости, на которой собираются разработчики проектов, инвесторы и конечные пользователи.

В среду, 12 марта, в рамках выставки пройдет презентация "Саммит АТЭС-2012. Остров Русский". В ней примут участие министр регионального развития Дмитрий КОЗАК, и.о.руководителя Росстроя Владимир БЛАНК, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, руководитель Дальневосточной дирекции Николай АШЛАПОВ и глава "Гипрогора" (генпроектировщик) Михаил ГРУДИНИН. Они продемонстрируют уровень заинтересованности страны в развитии Дальнего Востока, расскажут об условиях участия инвесторов на условиях частно-государственного партнерства, а губернатор - о своем видении развития острова Русский и об усилиях краевых властей по увеличению инвестиционной привлекательности Приморья. Он представит проекты гостиниц, промышленные и инфраструктурные проекты развития южного Приморья, нацеленные на превращение края из дотационного региона в оазис процветания.