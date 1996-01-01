Красные всполохи в медвежьем углу

2 марта в Кавалеровском районе состоялись выборы в районную думу. Избран 21 депутат - полный состав думы. 20 избранных - члены партии "Единая Россия", шедшие на выборы единым блоком. Один лишь лесничий Вадим ВЛАСЕНКО - самовыдвиженец.

Среди депутатов нового созыва немало тех, кто были депутатами предыдущего. Хватает в депутатском корпусе предпринимателей, хозяйственников, есть учителя, спортивные деятели, бывшие чиновники.

В выборах президента в районе приняли участие 63,72% избирателей. За БОГДАНОВА проголосовали 199 человек, за ЖИРИНОВСКОГО - 2055, за ЗЮГАНОВА - 4431, за МЕДВЕДЕВА - 7457. Так что позиции коммунистов в Кавалерово довольно крепкие. Отличился "красными" симпатиями и Дальнегорск: здесь Геннадий Зюганов набрал самый высокий процент голосов по краю - 33,79%. А вот Дмитрий Медведев набрал здесь всего 48,69% - самый низкий показатель в Приморье.