У единороссов отобрали "план Путина"

"Единая Россия" не смогла отстоять юридические права на словосочетание "план ПУТИНА". Суд Екатеринбурга подтвердил, что кандидат Алексей ЕСАУЛКОВ, как и любой гражданин, имеет право в своей предвыборной борьбе пользоваться этой фразой. Логичное решение, отмечают эксперты, ведь Владимир Путин является президентом для всех россиян, а не только для членов партии власти.

В начале февраля кандидат-самовыдвиженец в мэры Екатеринбурга Алексей Есаулков разместил на местном телевидении рекламный ролик, содержащий словосочетание "план Путина". Однако горизбирком распорядился приостановить трансляцию ролика после того, как местные единороссы заявили, что Есаулков незаконно пользуется "интеллектуальной собственностью партии - "планом Путина". Партийцы напомнили, что "планом Путина называется предвыборная программа единороссов, она была принята на съезде партии и якобы, согласно Гражданскому кодексу, все права на это название принадлежат только этой партии.

Тогда Алексей Есаулков обратился в суд. В ходе судебного заседания было определено, что авторскими правами на данное словосочетание никто не обладает и Путин является президентом всех граждан России, а не отдельно взятой партии. Районный суд в итоге признал правоту Есаулкова. Облсуд также подтвердил, что у "Единой России" на эту фразу нет авторских прав.