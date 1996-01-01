www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.68 р. 100 JPY: 59.31 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 97.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Кадры "бегут" из нацпроектов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дмитрий МЕДВЕДЕВ в случае его избрания президентом едва ли продолжит курировать приоритетные нацпроекты. По данным "Независимой газеты", люди, занимавшиеся нацпроектами в секретариате Медведева, один за другим увольняются по собственному желанию. Мотив для увольнения - низкая результативность нацпроектов. Наибольшие сложности возникли с проектом "Доступное жилье".

Отвечавшие за нацпроект чиновники не уверены, что их работа и дальше будет востребована шефом. В Кремль Дмитрий Медведев намеревается взять не всех. И об этом его подчиненные, помогавшие управляться с нацпроектами, были предупреждены.

Еще один, не менее веский мотив для увольнения - низкая результативность нацпроектов. Чиновники опасаются, как бы к ним после выборов не были предъявлены претензии за провалы в работе. Наибольшие сложности в реализации у нацпроекта "Доступное жилье". Правительству на днях пришлось без лишней огласки скорректировать показатели реализации федеральной целевой программы строительства жилья, составной частью которой является этот нацпроект.

Прогноз объемов строительства дополнительного жилья был снижен с 61,6 млн кв. м до 52,5 млн кв. метров, а аналогичный план на 2007 год задним числом урезали до фактически достигнутых результатов. Снижая задним числом плановое задание, россиян пытаются убедить, что поставленные в нацпроекте задачи не только не провалены, а, наоборот, успешно выполнены, сообщает Newsru.Com.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru