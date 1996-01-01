Кадры "бегут" из нацпроектов

Дмитрий МЕДВЕДЕВ в случае его избрания президентом едва ли продолжит курировать приоритетные нацпроекты. По данным "Независимой газеты", люди, занимавшиеся нацпроектами в секретариате Медведева, один за другим увольняются по собственному желанию. Мотив для увольнения - низкая результативность нацпроектов. Наибольшие сложности возникли с проектом "Доступное жилье".

Отвечавшие за нацпроект чиновники не уверены, что их работа и дальше будет востребована шефом. В Кремль Дмитрий Медведев намеревается взять не всех. И об этом его подчиненные, помогавшие управляться с нацпроектами, были предупреждены.

Еще один, не менее веский мотив для увольнения - низкая результативность нацпроектов. Чиновники опасаются, как бы к ним после выборов не были предъявлены претензии за провалы в работе. Наибольшие сложности в реализации у нацпроекта "Доступное жилье". Правительству на днях пришлось без лишней огласки скорректировать показатели реализации федеральной целевой программы строительства жилья, составной частью которой является этот нацпроект.

Прогноз объемов строительства дополнительного жилья был снижен с 61,6 млн кв. м до 52,5 млн кв. метров, а аналогичный план на 2007 год задним числом урезали до фактически достигнутых результатов. Снижая задним числом плановое задание, россиян пытаются убедить, что поставленные в нацпроекте задачи не только не провалены, а, наоборот, успешно выполнены, сообщает Newsru.Com.