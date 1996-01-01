Увидела свет работа на тему "Нужен ли России Дальний Восток?"

Издательство "Дальнаука" выпустило монографию "Геополитическое развитие Северной Пацифики". Подготовлена к изданию ВГУЭС, авторы - М. ШИНКОВСКИЙ, В. ШВЕДОВ, А. ВОЛЫНЧУК.

На прошлой неделе ее презентовали во Владивостоке. Авторы работы полагают, что в ближайшие 30 лет России придется окончательно определиться, нужен ли ей Дальний Восток. И объясняют почему.

В книге отслежено становление региона северо-восточной Азии, изложены современные процессы и даны вероятные прогнозы развития ситуации как в России, так и у ее соседей - КНР, Японии, Кореи, США. По словам директора Тихоокеанского института географии Петра БАКЛАНОВА, работа представляет собой фундаментальный труд, способный удивить искушенных в вопросах международных отношений читателей новизной взглядов.