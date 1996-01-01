Владивосток вписали в краевые программы

Как всегда, в последнюю неделю февраля состоялось очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Стороннему взгляду могло показаться, что по качественному наполнению повестки сессия словно приурочена к предстоявшим через несколько дней президентским выборам: столь значительные вопросы вынесены были на обсуждение депутатов, в том числе и по инициативе губернатора.

Сразу в трех чтениях была принята краевая целевая программа "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Программа, ставшая частью общефедеральной, рассчитана на 2008-2011 гг. и предполагает финансирование в краевом центре сооружения ряда важных социальных объектов в связи с предполагаемым проведением в Приморье форума стран АТЭС в 2012 г.

Важнейшие из них - строительство моста через Золотой Рог и сооружение автомобильной дороги, которая соединит мост с районом бухты Патрокл, реконструкция автомобильной трассы на отрезке аэропорт Кневичи - федеральная трасса, реконструкция автомагистрали от станции Санаторная до моста через Золотой Рог, а также строительство транспортных коммуникаций на острове Русский. В рамках этой программы предусмотрено строительство во Владивостоке крупного медицинского центра и театра оперы и балета, который, вероятно, будет возведен на Чуркине.

Еще 7 объектов программы связаны с реконструкцией важнейших объектов жизнеобеспечения Владивостока - городской канализации, очистных сооружений, комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Кроме средств, которые будут направлены из федерального бюджета, теперь предполагается выделить на эти цели 10 млрд руб. из казны Приморья (30 млн руб. предполагается получить и от Владивостока).

Если по Владивостоку краевая целевая программа новая, то "Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью" в Приморье уже действует. На минувшем заседании депутаты сформулировали к ней и приняли сразу в трех чтениях подпрограмму "Безопасный город". Речь идет фактически о техническом перевооружении правоохранительных органов. В России уже доказана эффективность использования уличных и квартальных камер видеонаблюдения. В ряде городов страны уличная преступность с введением технических новшеств сократилась на 15-20%. Во Владивостоке пока действуют 20 видеокамер. Депутаты приняли решение выделить 147 млн руб. на приобретение новых технических средств и передвижных милицейских пунктов. К концу года в краевом центре будут смонтированы и введены в действие еще 230 видеокамер. Видеокамеры позволят не только идентифицировать личность правонарушителя, но и осуществлять контроль над ситуацией на дорогах.

Однако это лишь одна сторона проблемы. О другой депутатам Владивостока напомнил губернатор Сергей ДАРЬКИН на встрече в городской думе 28 февраля. Об этом недавно писал и "ЗР": властям краевого центра необходимо в срочном порядке обратить внимание на освещенность улиц Владивостока. Элементарное отсутствие фонарей на улицах и в переулках создает благоприятный фон для правонарушителей. И, конечно, в кромешной тьме не всякая видеокамера способна будет сполна использовать свою разрешительную способность.

Важное решение в канун Дня Победы приняли краевые депутаты в пользу участников Великой Отечественной войны и членов их семей. Фронтовикам будет оказана адресная помощь в размере от 10 до 25 тыс. руб. В рамках краевой программы, направленной на социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов и рассчитанной на 2008-2012 гг., планируется строительство дома инвалидов для их участников. Предполагается, что он вступит в строй через год в Уссурийске.

Заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Сергей СОФИН выступил докладчиком по вопросу о внесении изменений в ст. 7 Закона Приморского края "О социальной поддержке льготной категории граждан, проживающих на территории Приморского края". В третьем чтении был принят закон, согласно которому приморские семьи, в которых родились сразу 3 и более детей, будут отныне получать жилье за счет краевого бюджета - из расчета 18 кв. м на члена семьи - по месту жительства родителей. В сельской местности таким семьям может быть предложен дом.

Примечательно, что в момент обсуждения закона во Владивостоке жительница Камчатки родила? четверых детей - трех пацанов и девочку. Интересно, если мама примет решение навсегда остаться в гостеприимном Приморье, будут ли на нее распространяться замечательные льготы, предусмотренные приморскими законодателями? Но без сомнений, этот закон, инициированный губернатором и одобренный депутатами, станет новым стимулом для молодых семей в благородном деле повышения рождаемости.

Правда, опытные мамы могут возразить губернатору, что тройня (и более) - промысел Божий, а вот многодетным семьям такой стимул не помешал бы.