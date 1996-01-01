У молодежи Приморья весна - это политика

Приморское отделение организации "Молодая гвардия" провело краевой молодежный форум "Наша политика - весна". Как сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на пресс-службу региональной организации "Молодой гвардии", в форуме приняли участие свыше 800 человек.

Почетным гостем форума стал лидер единороссов Петр САВЧУК. Политдебаты на тему: "Молодежный парламентаризм: миф или реальность" завершились победой команды Андрея КАРАВАЕВА, выступавшей за молодежный парламентаризм и необходимость Молодежного совета при Думе г. Владивостока. Положение тут же утвердили. Гордуме никуда не деться теперь?