... А у Копылова нет запрета на политику

Экс-мэр Юрий КОПЫЛОВ готов участвовать в выборах градоначальника, заявил он в интервью газете "КП во Владивостоке".

Мол, "городу необходим мэр. На этой расстрельной должности должен быть здоровый мужик с производственным опытом. Такой, как я. Я бы сам пошел на выборы, но, боюсь, Верховный суд до этого времени не успеет рассмотреть кассацию на мое первое уголовное дело". "Я в свое время не все успел, что было задумано. Не было таких финансовых возможностей. А теперь такие перспективы открываются в связи с саммитом АТЭС, что просто душа радуется! Будет здорово, если от рисунков перейдут к строительству", - сказал Копылов.