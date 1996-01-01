Хабаровчане пошли на выборы дружно, за губернатором...

Усилия губернатора Виктора ИШАЕВА по мобилизации хабаровчан на выборы 2 марта увенчались успехом. 70,7% из 1,05 млн избирателей Хабаровского края участвовали в выборах.

Кому больше поверили жители края - выдвиженцу Путина или своему губернатору, но явка стала рекордной. И сделано для этого было все. 93% избирателей в Хабаровском крае, имеющих право досрочного голосования, сделали свой выбор до 2 марта. Как сообщили РrimaМedia в избирательной комиссии Хабаровского края, "из 4,5 тысячи избирателей, имеющих право досрочного голосования, проголосовали более 4,2 тыс. человек". А всего в крае в день голосования открылись 828 избирательных участков, в том числе 28 судовых в районах портов Ванино и Совгавань. Граждане РФ, не имеющие регистрации в Хабаровске, смогли проголосовать прямо в центре города на ул.Карла Маркса.