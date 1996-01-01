Тендер на мэра

Свершилось. Едва уложившись в сроки, отведенные законом, Дума Владивостока назначила дату выборов главы администрации краевого центра.

Как известно, коллегия краевого суда оставила в силе приговор, вынесенный теперь уже бывшему мэру Владивостока Владимиру НИКОЛАЕВУ, и тем самым прекратила его полномочия. В течение года город находился без руля и ветрил, теряя одного за другим и ключевых чиновников городской администрации. На автопилоте Владивосток как-то умудрился пройти зиму. Объявления о вакансии ждали все...

27 февраля в зале заседаний представительного органа власти Владивостока был аншлаг. Говорят, это событие - впервые в истории Владивостока, включая дореволюционный период. На встречу с городскими думцами пришел губернатор.

Жалкое, обшарпанное помещение зала заседаний иллюстрировало как нельзя лучше главную мысль Сергея ДАРЬКИНА: город запущен, грязь непролазная, рекламные щиты обезобразили город. Перед людьми стыдно. Что было святой правдой. Однако губернатор предпочел умолчать, что перед людьми стыдно также и за многолетнюю двусмысленную кадровую политику. Последний мэр уходил из мэрии без конвоя, наверное, полтора десятка лет назад.

С думской трибуны губернатор напомнил городским депутатам о неоценимой помощи, которую оказывают краевому центру власти Приморья, и об ответственности Владивостока в деле подготовки к форуму АТЭС. Сообщил, что в курсе того, что сегодня они назначат дату выборов главы исполнительной власти Владивостока. Как интеллигентный человек практически не стимулировал депутатский корпус перед выборами президентскими. Но все и так поняли всю безмерность своей ответственности за все.

Аудитория была в напряжении. Мало для кого было секретом, что исход голосования приморцев и особенно жителей Владивостока 2 марта может повлиять на судьбу всего командного состава края. Вольнодумие владивостокских избирателей на декабрьских выборах в Государственную Думу насторожило Москву.

Приморью и его властям нужны 65%! Тогда озвученные первоочередные задачи по превращению Владивостока в центр политической и экономической жизни АТР получат поддержку. Сергей Дарькин депутатам этого не говорил - люди умные, сами поймут. И вопросами его не закидали. Удалился - и зал опустел на четверть. И решение - провести выборы главного чиновника Владивостока 18 мая - приняли без долгих препирательств. После голосования зал освободился еще на треть.

Теперь рассмотрим варианты возможных сценариев выборов. Многих наблюдателей волнует вопрос появления в списке кандидатов на заманчивую должность мэра варяга. Законом не возбраняется. Логически возможно. По итогам выборов мы вполне можем опять на корпус отстать от Чечни и Мордовии и бросить тень на демократический плетень России. В этих обстоятельствах, принимая во внимание АТЭСовские перспективы Владивостока и заоблачные финансовые потоки, с ними связанные, Москва вполне может сделать нам предложение, от которого трудно отказываться. Другое дело - несгибаемый электорат Владивостока. Здесь всегда есть риск. Но ведь, возможно, кандидат уже в мэрской колоде действующей администрации города.

Рассмотрим колоду ставленников губернатора Дарькина. Напрашивается грустная мысль о том, что его скамейка запасных пуста. Кадровый ресурс почти исчерпан.

Можно было бы предположить, что губернатор поставит на заместителя председателя гордумы Юрия ПОПОВА, товарища по партии, грамотного и обаятельного бывшего подчиненного. Но это вряд ли. Противники непременно выудят из забвения некое уголовное дело по переводу 20 млн руб. из программы поддержки села в пользу закупки технического оснащения одного предприятия. Кристальности не получится. Еще не так давно на губернаторское покровительство на выборах мог рассчитывать его правая рука Сергей СОПЧУК. Однако расстрел чиновника вызвал ненужные вопросы. Остается Петр САВЧУК. Товарищ по бизнесу, по идеологии, депутат Законодательного собрания да еще и лидер единороссов. Молод. Красив. Толков. Почему бы и нет?

В предвыборном альянсе Владивостока свою игру могут сыграть бизнесмены, кто осторожно использовал для себя опыт декабрьских выборов. Они вполне могут подыскать выгодную для себя фигуру и раскрутить ее. Здесь, по мнению наблюдателей, вполне перспективно может выглядеть фигура Юрия ПРИВАЛОВА. Он зарекомендовал себя и как опрятный политик, и толковый руководитель, и как квалифицированный краевой депутат. И, что, впрочем, давно уже неважно, имеет искренние симпатии среди интеллигенции Владивостока. Но это если люди бизнеса найдут объединяющую фигуру. Как это было удачно сделано в период выборов "николаевских". Сегодня - маловероятно.

Кстати о Николаеве. Осужденный мэр, несмотря на свои откровенные заявления о том, что он отошел от политики, делать это вряд ли собирается. И если, находясь в застенках, он сумел несколько своих человек провести в городскую думу, то сейчас ему - самое время взять реванш. Было бы эффектным выдвинуть кандидатуру сестры - Викторию Николаеву, депутата ЗС ПК. Женщина неглупая, образованная, она, несомненно, набрала симпатий среди горожан, стеной встав на защиту брата. А женщина в коридорах власти Владивостока - это современно, модно и перспективно. Правда, Николаев дал слово 3 года в политику ни ногой...

Но продолжая линию феминизации, следует напомнить о девичьих мечтах экстравагантной журналистки Марии СОЛОВЬЕНКО. Шансов немного, но шуму будет достаточно. Дальше - теплее. Присутствие в списках кандидатов в мэры имени Марины ЛОМАКИНОЙ, городского депутата и человека губернатора, вполне оправдано.

Остальных озвученных и раскрученных - типа Валерия РОЗОВА, депутата гордумы Николая МАРКОВЦЕВА и экс-мэра, экс-депутата Виктора ЧЕРЕПКОВА - наблюдатели во внимание не принимают. Звезда Виктора Ивановича катится к закату, да и жилье московское держит. А вот Николай Марковцев в интервью ДДГ "ЗР" сказал, что не исключает своего участия в избирательной кампании, но решение примет после необходимых ему консультаций. Ибо вопрос - сколько будут стоить выборы мэра, даже не победа, а участие - смущает даже бывалых.

Может ли быть фальстарт? Ответ на него тесно связан с предыдущим вопросом. Но... Во Владивостоке все может быть.