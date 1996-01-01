Один в "Востоке" не воин

Интересный факт был озвучен на одном из совещаний при участии губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА.

После того как губернатор заявил, что на финансирование этой программы выделено 120 млн руб., один из руководителей компании "Ярославский ГОК" сказал, что их предприятие выделило под переселенцев целое общежитие в поселке Восток. "Однако к нам приехал только один человек, и отремонтированное для работников-переселенцев общежитие сейчас пустует".