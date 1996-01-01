Чукотка любит не только Абрамовича

Четыре дальневосточных региона, в том числе и Приморье, "недотянули" до среднего российского показателя. РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на данные Центризбиркома сообщает, как голосовали дальневосточники:

Чукотский автономный округ -83,35%

Хабаровский край - 70,71%

Республика Саха (Якутия) - 69,23%

Амурская область - 65,53%

Еврейская автономная область 64,35%

Магаданская область - 63,96%

Приморский край - 58,83%

Камчатский край - 55,82%

Сахалинская область - 52,90%