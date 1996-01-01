Високосные выборы

В народе говорят, что високосный год - всегда тяжелый и сопряжен с разного рода катастрофами и катаклизмами. Однако Россия показала 2 марта, что когда народ един - ему не страшны никакие мрачные предсказания и кликушеские карканья вражьего воронья.

Утром 2 марта избиратели двинулись на избирательные участки, чтоб принять участие в выборах третьего президента страны. Им должен, просто обязан был стать Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Потому, что россияне не любят выбирать кота в мешке, а голосуют за фигуру яркую, за имя - звонкое. За - поступки. За - биографию. Мы - такие.

Это был не мой день

Имея свежий опыт работы на декабрьских выборах в Госдуму и представительный орган Владивостока, я направилась по прежним адресам. По тем избирательным участкам, где была в декабре.

В школе № 42 на ул. Толстого в начале зимы была давка. В первое мартовское воскресенье - практически пусто. Но здесь увеличили число участков. В школе их теперь три. Я использовала социологический принцип опроса: спросил одного - пропустил пятерых - следующий вопрос. По моим "исследованиям" получалось, что с большим отрывом идет Зюганов. Причем, в отличие от декабрьских выборов, люди были более откровенны в интервью. По конечным, официальным, итогам - ничего не поняла. Наверное, принцип был неправильный. Триумф Дмитрия Медведева.

В школе № 64, что в районе ул. Баляева, теперь тоже три участка. И там было безлюдно. Председатель участковой избирательной комиссии участка № 1343 Вера ЖЕРТОВСКАЯ сказала, что в сравнении с декабрем явка откровенно ниже. Но еще не вечер. К концу голосования удалось выдать избирательные бюллетени достаточному числу избирателей, чтоб "быть как все".

В избирательных комиссиях в здании Дальрыбвтуза был, как и ожидалось, рекорд явки. На участке № 284, где голосуют студенты замечательного вуза, уже до обеда проголосовало 94% студентов. Глубокой ночью ответственная за выборы в этом вузе Тамара АКСЯНОВА сообщила, что в целом приняли участие в голосовании чуть более 90% студентов и курсантов вуза. Мы поинтересовались, как дела на учебном паруснике "Паллада", который в декабре не только стопроцентно проголосовал за "Единую Россию", но и досрочно отрапортовал об этом всему миру, вызвав международный смех юристов. Тамара Викторовна сухо заметила, что "Паллада" прошла уже Панамский канал и следует курсом на Кубу. А насчет итогов голосования - и так хватило скандала. Без комментариев.

На моем родном участке, что в ТГЭУ, был аншлаг. У нас - политически зрелый участок. По результатам к урнам пришли более 70% избирателей, внесенных в списки для голосования. И уйма народа - по открепительным удостоверениям. Наш участок посетил губернатор Сергей ДАРЬКИН с женой и дочкой и полный оптимизма. Так и хотелось помахать ему рукой: "Мы - здесь!". "Мы" - это дом по ул. Прапорщика Комарова. Почти 100-процентная явка, за исключением тех, кто квартиры купил, но в них не живет.

У стола избирательной комиссии моя большая, но дружная семья столкнулась с председателем Законодательного собрания края Виктором ГОРЧАКОВЫМ, тоже с семьей, депутатом Государственной Думы Русланом КОНДРАТОВЫМ с родными, семьей КОПЫЛОВЫХ и экс-председателями крайисполкома Виктором ЛУЦЕНКО и профсоюзов Владимиром ЧУБАЕМ и другими товарищами. Понятно, почему здесь оглушительную победу одержал престолонаследник? Правда, было до неловкости много открепительных удостоверений...

Рыночники в день выборов

А поутру я пробежалась по торговым рядам рынка на Комарова. Называется он социальным, и торговый народ здесь из разного социума.

Продавец овощей и фруктов Тамара сказала, что пойдет на выборы после работы. Хотя представления не имеет, за кого голосовать. Но непременно. Это ее долг. Милая женщина, у которой я всегда беру хлеб, высказалась в том смысле, что от ее голоса мало что изменится, но на участок, скорее всего, пойдет. Бабуля с огурцами домашней засолки философски заметила, что Россия взяла курс прежней Бразилии, когда преемника годами вводили во власть за руку. Наташа - за прилавком с курами "бройлера" - была резче. Мол, не желает принимать участие в действе, где ее голос не уважается. И терпеливо объясняла мне, что такое демократия мнимая и истинная.

Среди покупателей мнения разделились - в равной мере нашлись сторонники Медведева и Зюганова. Молодые избиратели, пришедшие в это раннее утро на городской базар, высказывались, что их протест - в голосовании за Владимира ЖИРИНОВСКОГО. Он, кстати, и набрал на Дальнем Востоке более, чем где бы то ни было. Сошлись обе стороны прилавка на том, что жизнь трудна, зарплата мала, пенсия ничтожна, на лекарства денег нет. Однако напомним, что этот торговый центр - для бедных.

Маша и Медведев

Маша - жена выпускника юрфака ДВГУ, ныне успешного московского адвоката Владимира САПОЖНИКОВА. Дмитрий Медведев - его политический кумир. 2 марта у Маши - день рождения, у страны - день рождения нового президента. Но ни с кем из дорогих ему людей не довелось Владимиру быть рядом в этот значительный для его семьи день. 2 марта он вместе со специалистом российского и китайского права адвокатом ВИЧИКОВЫМ из Владивостока находился в Гонконге. Однако молодые юристы прибыли в дружественную страну с открепительными удостоверениями, и утро воскресного дня встречали в Генеральном консульстве России в Гонконге. Голосовали, конечно, за Медведева. "Не сбавлять набранных темпов" - жизненный девиз не только нового президента, но и двух российских юристов. По словам Владимира Сапожникова, весь день его преследовало радостное настроение.

В этот день в Гонконге 106 человек проголосовали за преемника, 25 - за Зюганова, 14 - за Жириновского и шестеро россиян - за БОГДАНОВА. В полном составе пришел на голосование экипаж приморского судна "Капитан Афанасьев". Выходит, плюрализм?

Выходит. Если откинуть всякие домыслы по поводу 16% вброса бюллетеней, то Приморье все равно третье с хвоста на Востоке России. А может, второе... Камчатка оправдается землетрясением. Не потому ли обработка бюллетеней приморских избирателей продолжается. Как обычно, кочевряжился Владивосток - 45% явки. Это ему может аукнуться. На майские выборы мэра политологов нам подкинут.