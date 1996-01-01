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Выборы мэра Владивостока должны пройти до 20 мая 2008 года
Главой Владивостока может стать даже иностранец. В соответствии со статьей 9 Устава г. Владивостока, "иностранные граждане, постоянно проживающие на территории города Владивостока, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на муниципальных выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации".
Согласно пункту 4 статьи 9 Устава города, голосование на выборах главы города Владивостока должно быть проведено не позднее чем через 3 месяца со дня вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий главы г.Владивостока. Напомним, что решение суда о прекращении полномочий Владимира Николаева вступило в силу 20 февраля, таким образом, последний срок проведения выборов главы Владивостока - 18 мая - последнее воскресение в рамках отпущенного на проведение плебисцита времени в соответствии с Уставом города. Соответствующее решение о назначении выборов должна принять Дума города Владивостока не позднее чем через 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий главы города. Если решение о проведении выборов не будет принято думой до 3 марта 2008 года, полномочия о назначении выборов перейдут Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии.
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