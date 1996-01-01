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Токио натравливают на Курилы
Япония ищет способы вернуть себе Курильские острова. Возможно, в скором времени вопрос о территориальном споре перейдет на совершенно иной уровень. В прошлую среду на суд японского правительства представлен специальный доклад, в котором рекомендуется отойти от тонкой дипломатии и перейти к контрнаступлению, пишет газета "Взгляд". Одним из элементов давления на Россию должна стать критика Москвы и шантаж в области инновационных технологий.
Ближайшим временем, когда диалог о Курилах вновь будет вестись на самом высоком уровне, можно считать апрель. На этот месяц японский премьер готовит свой визит в Москву. У России к тому времени будет новый президент, однако Владимир ПУТИН, согласно закону, покинет Кремль только после инаугурации нового главы государства, которая пройдет в первых числах мая. Поэтому обсуждать с Ясуо ФУКУДОЙ Курильский вопрос придется, судя по всему, автору письма, то есть Владимиру ПУТИНУ.
То, что Токио сейчас рассматривает различные варианты подходов к Москве, можно судить по спецдокладу политического совета "Японского форума по международным отношениям". Если его тезисы будут одобрены японским кабинетом министров, то в ближайшее время российско-японские отношения заметно изменятся.
В среду кабинет министров Ясуо Фукуды получил от упомянутого совета специальный доклад с рекомендациями пересмотреть отношения с Москвой. Основная мысль авторов - пришло время ужесточить риторику, не опасаясь возможного ухудшения состояния двусторонних связей. По их мнению, японцы до последнего момента были излишне дипломатичны и не "выжимали" из диалога с Москвой всего того, что можно было бы на самом деле получить.
Досье"Японский форум по международным отношениям" - это влиятельная некоммерческая организация, основанная в 1987 году. В нее вошла группа политиков, бизнесменов, ученых и представителей СМИ. Периодически эта НКО готовит для правительства рекомендации по различным направлениям внешней политики.
Как отмечает РИА "Новости", в представленных министрам "рекомендациях" подчеркивается, что Стране восходящего солнца необходимо настаивать на немедленном возвращении северных территорий, и тон этот "отражает достоинство и целостность Японии".
Словом, России нужно "ясно дать понять", что нерешенность проблемы ведет к сохранению чувства недоверия, а "также ограничивает японское участие и сотрудничество в российских проектах". И ради достижения Курил как конечной цели авторы предлагают "не беспокоиться о риске временного осложнения дипломатических и торговых отношений" с Россией.
При этом на зависимость Японии от российских энергоносителей авторы предлагают не обращать внимания, благо "новая, широко рекламируемая российская национальная стратегия говорит о развитии экономики, которая не зависела бы от экспорта национальных ресурсов". А тут Токио есть что предложить Москве.
Авторы предсказывают, что заинтересованность Москвы в японских инновациях в ближайшие годы будет возрастать. "В особенности теперь, когда отношения России с КНР демонстрируют признаки ухудшения, а любые изменения в российско-китайских отношениях прямо влияют на отношения России с Японией".
Кроме того, авторы рекомендаций прямо критикуют политику Москвы. Япония "должна совместно с международным сообществом жестко критиковать отход России от демократизации и нарушение ею торговых соглашений".
То, что Япония решила всерьез заняться вопросом возвращения Курил, стало понятно в конце января, когда из Токио поступил сигнал о начале дипломатической борьбы за северные территории.
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