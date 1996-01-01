На позапрошлой неделе директор Института экономики переходного периода Егор ГАЙДАР смущал журналистскую общественность грозящими России экономическими бедами. Ссылался на зависимость России от мировой экономики в целом и, в частности, от перегрева в экономике КНР.

Так что же происходит у нашего великого соседа? Газета "Женьминь жибао", как и положено официальному органу, рапортует об успехах и со всей возможной дипломатичностью отзывается о сложностях. Однако о перегреве китайской экономики высказалась так: "Во второй половине 2008 г. или в 2009 г. экономика страны войдет в период "умеренного регулирования", считает глава отдела по изучению хода и развития экономики института экономики при Госкомитете по делам развития и реформы КНР ВАН Сяогуан".

В то же самое время государственное статуправление КНР сопоставило индексы тревоги, связанной с ростом экономики.

Досье В декабре 2007 г. он составил 121,3. "Экономическая ситуация в течение последних 12 месяцев такова: индекс тревоги в декабре 2006 г. составлял 101, в феврале 2007 г. вырос до 111, в сентябре - до 117 и впервые была объявлена "желтая тревога", - сообщает статуправление.

Сам термин "желтая тревога" взят из американской классификации степеней готовности отреагировать на угрозу. Существует всего 5 видов тревоги - зеленая, голубая, желтая, оранжевая, красная. Обнаружив, что срединный путь нарушен, правительство КНР принимает решение притормозить развитие, и вместо имеющего место быть в 2007 г. роста ВВП 11,4% вернуться к 9-10% в 2008 г.

"Китайская экономика, очевидно, перегрета. Это очевидно не для меня, а для китайских властей, что гораздо важней, - поясняя ситуацию, высказался директор института переходного периода Егор ГАЙДАР. - Темпы экономического роста в начале 2000-х в Китае колебались где-то в районе 9-10%, в 2007 г. к четвертому кварталу они вышли на 11,8%. На этом фоне произошло резкое (по китайским стандартам), ускорение темпов инфляции Привычные темпы инфляции 1% в год сменились 6,9%".

Темп роста внутреннего потребления не успевает за производством. Однако заставить народ покупать ненужные вещи труднее, чем принять новую экспортную политику и тем самым откорректировать отраслевое производство.

"Новые схемы налогового регулирования призваны скорректировать структуру экспорта и бороться с перепроизводством в энергозатратных и вредных для окружающей среды отраслях, - пишет консалтинговая компания Optim Consult. - Однако недавнее понижение ставок возврата НДС для китайских производителей никак не повлияло на уровень спроса на производимую ими продукцию. Более 91% опрошенных производителей сказали о сложности замедления темпов роста производства из-за неослабевающего спроса иностранных заказчиков".

Население к правительственным кругам неблизкое о "желтой тревоге" наслышано, но замедляться тоже не желает. По данным госстатуправления КНР, в период 2002-2006 гг. прирост среднедушевых доходов горожан составлял 9,2%, сельского населения - 6,2%. В 2007 г. реальный рост доходов увеличился и составил 12,2% и 9,5% соответственно. Кому хочется жить хуже?

Как сообщил Finam.Ru cтарший экономист Государственного информационного центра ЧЖАН Юнцзюнь, меры госрегулирования были приняты со второй половины 2007 г., но "макроэкономика имеет определенную инерцию, на переход от одного состояния развития в другое требуется время".

Как отразились меры китайского макрорегулирования на жизни приморцев? Обратимся к опубликованным данным статистики внешней торговли Дальневосточного таможенного управления.

Досье Всего по Дальнему Востоку за 2006 г. экспорт составил $2372991, 81, за 2007 г. - $1743364,68. Импорт в 2006 г. - $1695966,02, в 2007 г. - $2525704,12. Общий оборот в 2006 г. - $ 4068957,83; в 2007 г. - $4269068,75. То есть экспортно-импортная структура поменялась, а рост все равно наблюдается. Теперь возьмем Приморский край. Экспорт 2006 г. - $1072119,76; 2007 г. - $1104737,4. Импорт 2007 г. - $3054212,12; $4242197,17. Рост экспорта - 103,2%, импорта - 138,9%. Общий рост - 129,6%.

При этом буквально за забором происходит какое-то макрорегулирование. В чем тут шутка? Все очень просто, мы со своими экономическими достижениями для КНР находимся ниже статистической погрешности. То есть не можем научиться потреблять быстрее, чем китайцы производят даже в условиях, направленных на снижение ВВП.

По мнению уполномоченного Министерства экономического развития в Приморском крае Олега ЛИПАЕВА, предпринимателям, занятым в сфере торговли, можно панике не поддаваться: "Коррекция прежде всего затронет китайскую сферу производства. На предприятиях растут экологические сборы, увеличивается стоимость сырья, растут технологические издержки. К тому же рабочие привыкли с каждым годом жить все лучше и лучше и требуют повышения заработной платы. Все это понятно. Однако лично я не вижу для Приморского края способа не покупать китайские товары даже в том случае, если их стоимость вырастет. Даже если вырастет существенно. Это все равно дешевле, чем у кого бы то ни было, и, конечно, дешевле, чем производить самим. Так что товарооборот не уменьшится".

Подобной же точки зрения придерживается директор института международных отношений ВГУЭС Михаил ШИНКОВСКИЙ: "В разговорах о перегреве китайской экономики больше политики, чем экономики. По крайней мере, по отношению к России в целом, и к Приморскому краю - в частности. Я такие разговоры слышу последние 20 лет, мировая общественность ждет, когда китайская экономика лопнет. Увы, у нее мощная социальная подкладка. Каждый человек в КНР в последнее десятилетие ощущает на личном опыте и собственном кошельке, что жить становится лучше. Соответственно каждый лично заинтересован в поддержке линии партии и правительства. Будем считать, что меры макрорегулирования КНР - это внутреннее дело государства, перераспределение ресурсов, которое на нас (по причине сравнительной ничтожности объемов торговли) не отразится".