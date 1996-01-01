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Губернатор Приморья лично наводил в лесу порядок
На этой неделе губернатор края Сергей ДАРЬКИН совершил вояж на север Приморья. Главная цель визита - рабочее совещание по развитию лесопромышленного комплекса, а также инспекция ЗАО "ЛуТЭК".
Однако прежде чем попасть на совещание, губернатор посетил пограничную заставу "Ильинка". Быт пограничников губернатора порадовал. Сегодня все военнослужащие этой заставы - контрактники. Причем заработная плата защитников границы - от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Услышав от пограничного начальства такую цифру, губернатор даже немного растерялся. "У нас в море за 25 тыс. работать никто не идет, а у вас, наверное, отбоя нет", - спросил он. Начальство погранзаставы его слова подтвердило. Желающих охранять государственную границу очень много, ведь, кроме высокой заработной платы, эта застава 2 года назад была отремонтирована. Сегодня все живут в удобных комнатах, которые больше похожи на гостиничные номера, чем на казарменное помещение.
После разговора с личным составом глава края перешел к вручению подарков. Вручив музыкальный центр, Сергей Дарькин решил сделать отдельный подарок сыну женщины, которая служит сержантом. В качестве подарка губернатор стал вручать большую игрушечную машину. Но тут "малец", показал, что пограничники - народ суровый. "Мне такая машина не нужна, у меня такая есть. Давайте другую".
Другой машины под рукой не оказалось, зато из машины губернатора принесли диск с "новым" "Легким паром". "Вы наверное, не смотрели, - спросил губернатор". "Нет, но обязательно теперь посмотрим, - ответили воины.
Второй день поездки был совсем не шутливым. Дарькин собрал на территории одного из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий "Лес-экспорт" края тех, от кого напрямую зависит успешная реализация этой работы. В числе участников - начальник краевого УВД Николай ВАЧАЕВ, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Приморью Сергей ШЕФАТОВ, начальник Дальневосточного таможенного управления Игорь ВЛАСЕНКО, лесопромышленники края.
"Пять лет мы не собирались на такие совещания, а ведь нужно было. Мне тут уже кое-что рассказали, так я думаю, что лесом мы плотно займемся, - отметил губернатор. - Раньше лесхозы и рубили лес, и заготавливали, и контролировали. Сейчас эти функции разделили. Создали Управление лесным хозяйством Приморья. Серьезно сократили административный аппарат, который сложился в отрасли. При этом ввели в штат 1200 лесников, которые будут главными хранителями приморских лесов". Сергей Дарькин также отметил, что максимальный срок аренды лесов снизился - с 99 до 49 лет, в то время как минимальный срок аренды увеличился до 10 лет. Это заставит лесопользователей более эффективно и целенаправленно заботиться о рациональном использовании леса, заниматься восстановлением.
Конечным пунктом стал ЗАО "ЛуТЭК". После его посещений губернатор высказал основную мысль в развитии "малой" энергетике. Потребление электроэнергии на юге Приморского края возросло, поэтому сегодня можно говорить о дефиците. С этим согласился Анатолий ЧУБАЙС, когда обсуждали эту проблему. Поэтому главная задача - это закольцевать передающие мощности и энергию с ЛуТЭК и перенести на юг края. Либо перенести производство к энергомощностям.
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