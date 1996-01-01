www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Губернатор Приморья лично наводил в лесу порядок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На этой неделе губернатор края Сергей ДАРЬКИН совершил вояж на север Приморья. Главная цель визита - рабочее совещание по развитию лесопромышленного комплекса, а также инспекция ЗАО "ЛуТЭК".

Однако прежде чем попасть на совещание, губернатор посетил пограничную заставу "Ильинка". Быт пограничников губернатора порадовал. Сегодня все военнослужащие этой заставы - контрактники. Причем заработная плата защитников границы - от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб.

Услышав от пограничного начальства такую цифру, губернатор даже немного растерялся. "У нас в море за 25 тыс. работать никто не идет, а у вас, наверное, отбоя нет", - спросил он. Начальство погранзаставы его слова подтвердило. Желающих охранять государственную границу очень много, ведь, кроме высокой заработной платы, эта застава 2 года назад была отремонтирована. Сегодня все живут в удобных комнатах, которые больше похожи на гостиничные номера, чем на казарменное помещение.

После разговора с личным составом глава края перешел к вручению подарков. Вручив музыкальный центр, Сергей Дарькин решил сделать отдельный подарок сыну женщины, которая служит сержантом. В качестве подарка губернатор стал вручать большую игрушечную машину. Но тут "малец", показал, что пограничники - народ суровый. "Мне такая машина не нужна, у меня такая есть. Давайте другую".

Другой машины под рукой не оказалось, зато из машины губернатора принесли диск с "новым" "Легким паром". "Вы наверное, не смотрели, - спросил губернатор". "Нет, но обязательно теперь посмотрим, - ответили воины.

Второй день поездки был совсем не шутливым. Дарькин собрал на территории одного из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий "Лес-экспорт" края тех, от кого напрямую зависит успешная реализация этой работы. В числе участников - начальник краевого УВД Николай ВАЧАЕВ, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Приморью Сергей ШЕФАТОВ, начальник Дальневосточного таможенного управления Игорь ВЛАСЕНКО, лесопромышленники края.

"Пять лет мы не собирались на такие совещания, а ведь нужно было. Мне тут уже кое-что рассказали, так я думаю, что лесом мы плотно займемся, - отметил губернатор. - Раньше лесхозы и рубили лес, и заготавливали, и контролировали. Сейчас эти функции разделили. Создали Управление лесным хозяйством Приморья. Серьезно сократили административный аппарат, который сложился в отрасли. При этом ввели в штат 1200 лесников, которые будут главными хранителями приморских лесов". Сергей Дарькин также отметил, что максимальный срок аренды лесов снизился - с 99 до 49 лет, в то время как минимальный срок аренды увеличился до 10 лет. Это заставит лесопользователей более эффективно и целенаправленно заботиться о рациональном использовании леса, заниматься восстановлением.

Конечным пунктом стал ЗАО "ЛуТЭК". После его посещений губернатор высказал основную мысль в развитии "малой" энергетике. Потребление электроэнергии на юге Приморского края возросло, поэтому сегодня можно говорить о дефиците. С этим согласился Анатолий ЧУБАЙС, когда обсуждали эту проблему. Поэтому главная задача - это закольцевать передающие мощности и энергию с ЛуТЭК и перенести на юг края. Либо перенести производство к энергомощностям.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru