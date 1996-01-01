Фарс с мажором

На прошедшей неделе была поставлена точка в громком судебном процессе Приморья. Судебная коллегия Приморского краевого суда рассмотрела протест прокуратуры, который та представила, посчитав слишком мягким приговор, вынесенный теперь уже бывшему главе администрации Владивостока Владимиру НИКОЛАЕВУ.

Как известно, в канун Нового года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Николаева за злоупотребление служебными полномочиями и их превышение к 4,5 годам лишения свободы. Он был также лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти в течение трех лет.

Досье Уголовное дело в отношении Николаева было возбуждено год назад. 28 февраля на основании ходатайства прокурора Николаев был временно отстранен от должности. Взятый под стражу, он сначала содержался в СИЗО в подведомственном ему городе. Затем был этапирован в Хабаровск, откуда вновь доставлен во Владивосток уже поздней весной. Государственный обвинитель потребовал на суде наказания Николаеву в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Защита просила суд не применять к подсудимому Николаеву столь сурового наказания и рассчитывала на то, что будет гуманным наложить на него штраф. На суде Николаев согласился со всеми предъявленными ему обвинениями. Суд приговорил главу администрации к 4,5 годам лишения свободы условно, но теперь не согласилась с приговором прокуратура.

И вот на минувшей неделе коллегия краевого суда оставила приговор, вынесенный Николаеву, в силе. Таким образом, с полдень в среду Владивосток был окончательно обезглавлен. Сам Николаев на заседании коллегии не присутствовал, но его интересы представляли сразу четыре адвоката - двое из Хабаровска и двое - Ольга КОРОВИНА и Герман МАЙКОВ - из Владивостока.

После оглашения решения коллегии Ольга Коровина в интервью ДДГ "ЗР" сказала:

- Я считаю этот процесс политическим. Он для меня был сложным, хотя, по моему мнению, простых процессов не бывает, особенно в таких случаях. Мы удовлетворены исходом дела. Да, какое-то время Владимир Николаев не сможет принимать активного участия в политической жизни Владивостока. Но он - человек молодой. Жизнь - впереди.

Мы обратились за комментариями и к известному дальневосточному ученому, доктору юридических наук, профессору Дальневосточного государственного университета Виталию НОМОКОНОВУ.

- Виталий Анатольевич, процесс по делу Николаева завершился. По закону или по справедливости?

- Я бы не хотел касаться такой нравственной категории, как справедливость. Ведь закон не всегда справедлив. В 2003 г. были приняты многие изменения в Уголовный кодекс. Стыдно признаться, но получается, что законодатели принимали законы для людей богатых и нечистых на руку. Не под себя ли? Например, ст. 73 УК, предполагающая условное осуждение, теперь преобразована. И суды сейчас могут назначать условное наказание сроком до... 8 лет. Что касается наказания Николаева... С учетом наличия у него малолетних детей - все строго по закону. По тому закону, который сейчас существует. Ну и насчет справедливости в данном конкретном случае: это справедливо, по-моему, в той же мере, в какой стащивший курицу направляется в тюрьму, а укравший миллионы становится сенатором.

- Считаете ли вы процесс политическим?

- Отношение двоякое. Всем известны конфликты на нашем политическом Олимпе. Это первое. Второе - уголовное дело Николаева - это, в известной мере, исправление прежних ошибок правоохранительных органов. Ведь человек с такой репутацией мог быть и не избран мэром. Избиратели помнят все истории, предшествовавшие избранию Николаева. Однако он стал главой администрации. Человека с такой биографией у руля города еще не было! А когда началась подготовка к форуму АТЭС, когда стало понятно, что в край и, естественно, во Владивосток будут направлены неслыханные денежные потоки, начались "подчистки": президентом поставлена задача сделать финансирование объектов форума прозрачным. Понадобилось освободиться от людей с сомнительной репутацией...

- Тем самым вы косвенно утверждаете: дело Николаева - политическое. Было время - был угоден. Настало время, когда пошли другие деньги, - вспомнили о репутации...

- Смотрите свой первый вопрос и мой ответ...

- Хочу вернуться к масштабам сумм. Не только николаевских. Сейчас вот и над экс-мэром КОПЫЛОВЫМ вновь нависла угроза тюрьмы. Речь опять идет о миллионах. Но все на свободе. А если свинарка с фермы унесет поросенка - пойдет в тюрьму...

- Не следует путать такие преступления, как хищение и злоупотребление служебным положением (бывает, правда, и хищение путем злоупотребления таким положением). Например, существует ст. 159 УК РФ - хищение чужого имущества в форме мошенничества путем обмана или злоупотребления чужим доверием...

- Именно. Как раз для меня. Предположим, Копылов доверил мне ключи от своей квартиры. Что можно было от него ожидать: мы - соседи. Пока Юрий Михайлович был на службе, я, воспользовавшись его доверием и им злоупотребив, украла у него из стиральной машины 20 млн руб. Я получу условный срок?

- Докладываю. За совершения хищения путем мошенничества в особо крупном размере вы рискуете получить от 5 до 10 лет лишения свободы реально (что совсем не обязательно, впрочем). А "их" злоупотребления в тех действиях, которые им вменяет следствие, хищениями не признаны и мера наказания там может быть не столь сурова. Ну а к условным мерам сейчас приговаривается свыше половины всех осужденных и, уверяю вас, не только чиновников.

И еще одна головная боль остается у горожан: теперь мы стоим на пороге новых выборов главы администрации. Зам. председателя горизбиркома Николай КИЧАТОВ так прокомментировал модель предстоящего назначения выборов:

- В соответствии с законодательством выборы должны состояться в течение 6 месяцев со дня прекращения полномочий, а Устав Владивостока предполагает эту процедуру не позднее 3-месячного срока. Городская дума должна использовать свои полномочия и в 2-недельный срок после прекращения полномочий Николаева назначить дату голосования.