Российского дипломата не пустили к морякам "Лидии Демеш"...

Задержанный корейскими пограничниками российский теплоход "Лидия Демеш" подозревается в нарушении госграницы Северной Кореи. Все члены экипажа судна, 25 человек, арестованы, сообщают информагентства.

На момент подготовки номера ни Камчатское морское пароходство, ни владивостокский морской спасательно-координационный центр не располагали подробностями относительно происшедшего, поскольку за прошедшие сутки судно не выходило на связь.

Российские дипломаты предпринимают необходимые меры для освобождения экипажа российского теплохода, однако власти КНДР не дали Генконсулу РФ встретиться с экипажем.