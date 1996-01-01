Госдеп США решил задешево откупиться от приморца Александра Кашина

Государственный департамент США решил выплатить $100 тыс. жителю Приморья Александру КАШИНУ, ставшему инвалидом в результате автоаварии в 1998 г., произошедшей по вине бывшего генконсула Соединенных Штатов во Владивостоке Дагласа КЕНТА.

Это произошло после того, как несколько дней назад господин Кашин объявил голодовку, потребовав от американских властей компенсации ущерба. Впрочем, предложение госдепа Александра Кашина не устроило, он настаивает на выплате $10 млн, сообщает газета "Коммерсант".

Напомним, в октябре 1998 года генконсул Даглас Кент, находясь за рулем служебного Chevrolet Blazer, при выезде на одну из центральных улиц Владивостока не уступил дорогу легковому автомобилю Toyota Camry, двигавшемуся по главной дороге. В результате джип столкнулся с легковушкой, которая от сильного удара отскочила на полосу встречного движения, где столкнулась с джипом Toyota Land Cruiser. В аварии серьезно пострадал 23-летний Александр Кашин, у которого парализовало нижнюю часть тела. Уголовное дело в отношении господина Кента, возбужденное по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства), было прекращено из-за его дипломатического иммунитета, а сам он вскоре был отозван из России.

Александр Кашин пытался привлечь дипломата к гражданской ответственности и обязать его выплатить компенсацию. Однако в августе 2006 года окружной апелляционный суд Сан-Франциско ему в удовлетворении иска отказал. "Суд посчитал, что Даглас Кент круглосуточно находится при исполнении служебных обязанностей и поэтому пользуется дипиммунитетом", - говорит Кашин.

В знак протеста он объявил бессрочную голодовку. Он заявил, что намерен добиться от Дагласа Кента "либо от его работодателя - госдепартамента США" выплаты компенсации в размере $10 млн. Господин Кашин сообщил, что прекращать голодовку он не намерен. "После получения $100 тыс. на ноги я не встану. Для лечения мне необходима гораздо большая сумма, - заметил он.- Я добиваюсь выплаты суммы, которая адекватна нанесенному мне ущербу". "Буду голодать до конца. Все равно по-настоящему я не живу", - добавил Александр Кашин.