Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Госдеп США решил задешево откупиться от приморца Александра Кашина
Государственный департамент США решил выплатить $100 тыс. жителю Приморья Александру КАШИНУ, ставшему инвалидом в результате автоаварии в 1998 г., произошедшей по вине бывшего генконсула Соединенных Штатов во Владивостоке Дагласа КЕНТА.
Это произошло после того, как несколько дней назад господин Кашин объявил голодовку, потребовав от американских властей компенсации ущерба. Впрочем, предложение госдепа Александра Кашина не устроило, он настаивает на выплате $10 млн, сообщает газета "Коммерсант".
Напомним, в октябре 1998 года генконсул Даглас Кент, находясь за рулем служебного Chevrolet Blazer, при выезде на одну из центральных улиц Владивостока не уступил дорогу легковому автомобилю Toyota Camry, двигавшемуся по главной дороге. В результате джип столкнулся с легковушкой, которая от сильного удара отскочила на полосу встречного движения, где столкнулась с джипом Toyota Land Cruiser. В аварии серьезно пострадал 23-летний Александр Кашин, у которого парализовало нижнюю часть тела. Уголовное дело в отношении господина Кента, возбужденное по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства), было прекращено из-за его дипломатического иммунитета, а сам он вскоре был отозван из России.
Александр Кашин пытался привлечь дипломата к гражданской ответственности и обязать его выплатить компенсацию. Однако в августе 2006 года окружной апелляционный суд Сан-Франциско ему в удовлетворении иска отказал. "Суд посчитал, что Даглас Кент круглосуточно находится при исполнении служебных обязанностей и поэтому пользуется дипиммунитетом", - говорит Кашин.
В знак протеста он объявил бессрочную голодовку. Он заявил, что намерен добиться от Дагласа Кента "либо от его работодателя - госдепартамента США" выплаты компенсации в размере $10 млн. Господин Кашин сообщил, что прекращать голодовку он не намерен. "После получения $100 тыс. на ноги я не встану. Для лечения мне необходима гораздо большая сумма, - заметил он.- Я добиваюсь выплаты суммы, которая адекватна нанесенному мне ущербу". "Буду голодать до конца. Все равно по-настоящему я не живу", - добавил Александр Кашин.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Столице Приморья не хватает "мэра и ответственных людей в администрации"
- Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье
- Дальний Восток стал ближе к Москве
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- "Аналог" уходит в прошлое
- Рыбаки Приморья выловили более 33 тысяч тонн кальмара
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"