Япония готовится развивать бизнес на Курилах

На Хоккайдо прошел семинар для представителей крупного и среднего бизнеса, посвященный экономической ситуации в России и возможностям сотрудничества с Сахалинской областью.

Мероприятие было организовано представительством Сахалинской области в Саппоро и компанией "Мицубиси Кемикалз". Цель мероприятия - проинформировать представителей хоккайдского бизнеса о возможностях создания совместных предприятий на Сахалине и Курилах.