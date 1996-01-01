Хабаровский электорат на выборы заманят... зарплатой

Хабаровские чиновники продолжают искать способы повышения явки избирателей на выборы Президента РФ. Например, начальник главного управления территориальной политики, кадров и общественных связей правительства Хабаровского края Сергей ЛЕВКОВ призвал работодателей досрочно выдать заработную плату в марте.

Свое заявление Сергей Левков сделал на заседании Союза работодателей Хабаровского края, созданного несколько месяцев назад при активном участии краевого правительства. "Из проблем, которые могут повлиять на участие в выборах и на качество голосования, безусловно, на первом месте стоит своевременность выплаты заработной платы, - сказал он, обращаясь к директорам крупнейших предприятий и организаций региона, - а также предоставление всего социального пакета, который предусмотрен для работников каждого предприятия. И я вас убедительно прошу, если есть такая возможность, лучше выдать заработную плату заранее, в начале марта".