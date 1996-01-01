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Волонтеры гражданского общества
Как известно, один из главных атрибутов развитого гражданского общества - это независимые в своей деятельности общественные организации различного уровня. Но, судя по тому, что большая часть из них, по крайней мере, в Приморье находится на грани вымирания, можно говорить о "зрелости" этого самого общества в крае.
В соответствии с российским законодательством общественную организацию может создать и зарегистрировать любой человек: гражданин нашей страны, иностранец или вообще человек без гражданства.
ДосьеСогласно данным Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю, в Приморье зарегистрировано около 1 тысячи общественных объединений, всего же в России их чуть меньше полумиллиона.
Обилие национально-культурных общественных организаций Приморья красноречиво свидетельствует о том, насколько многонационален наш край - около 50 организаций. Среди них выделяются Украинская национально-культурная автономия г. Владивостока (НКА), "Белорусы Приморья", Немецкая НКА Приморского края, Общества еврейской культуры. Особенно активны и многочисленны корейские общественные объединения, не уступают им организации кавказских и коренных малочисленных народов. В основном цель таких объединений - сохранение и знакомство приморцев с национальными традициями, социальное развитие и правовая помощь соотечественникам.
Что касается пользы от общественных организаций, ярким примером является работа объединения ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. И хотя было много разговоров, однако именно такое объединение впервые в России, в отличие от других регионов, "выбило" деньги на реализацию краевой программы "Дети войны", что дало возможность нескольким сотням стариков подготовиться к зиме или подлечиться в санатории.
Вообще, общественные организации Приморья довольно активны, особенно в части переписки с Президентом России. Так, наши "Женщины Владивостока" предлагали Людмиле ПУТИНОЙ баллотироваться в президенты (а чем мы хуже Аргентины?!), а "Ветераны" направили обращение самому ПУТИНУ с просьбой увеличить размер пенсий в зависимости от региона проживания, а также изменить статус ветеранов труда, сделав их не региональными, а федеральными льготниками. Не остались равнодушными члены многих общественных организаций к нападению на первого вице-губернатора края Сергея СОПЧУКА. Опять же в адрес Президента России было направлено обращение "с просьбой спасти Владивосток от криминального беспредела".
К сожалению, несмотря на свою социальную пользу, многие общественные организации на грани исчезновения. Среди них такая правозащитная организация, как Общество защиты прав потребителей. Пока находится оно в плохо отапливаемом миниатюрном помещении, у него нет ни спонсоров, ни прибыли, ни поддержки со стороны глав края или города, зато масса работы. Аренда растет, и, по словам председателя Полины МЕЩЕРЕКОВОЙ, они на грани закрытия, а ведь это единственная во Владивостоке организация подобного рода.
Есть у нас и иностранные общественные организации, в основном в виде благотворительных фондов и религиозных объединений.
Можно много говорить о том, нужны или нет те или иные общественные организации, одно является истиной - НКО заполняют те ниши, до которых нет дела ни властям, ни бизнесу.
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