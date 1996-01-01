Я Путина слушала

Правительственная телеграмма пришла неожиданно: "Уважаемая Елена Степановна! По поручению Президента Российской Федерации приглашаем вас принять участие в расширенном заседании Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня о стратегии развития России до 2020 года..." Так я оказалась в числе 750 участников в минувшую пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.

Георгиевский зал, самый величественный в Кремле, но отнюдь не приспособлен для столь массовых собраний. На сей раз здесь и вовсе было не протолкнуться. Госсовет в своем обычном составе - это губернаторы и главы палат парламента. Им и отвели почетные места в центре перед трибуной. Направо министры, налево члены Федерального собрания да еще российская элита, чьи лица сегодня знает каждый россиянин. Мой знающий московский коллега помог нам занять весьма удобное место, сразу за спиной Геннадия ЗЮГАНОВА. Но тут выяснилось, что Геннадий не туда присел - распорядитель настойчиво пытался объяснить: место зарезервировано под члена Госсовета. Но не на того напал - сидеть дальше третьего ряда от трибуны главный коммунист страны счел для себя оскорбительным. За грудки, конечно, не схватились. Но стул у трона Геннадий Андреевич отстоял. А вот задержавшийся и упустивший свое место чукотский губернатор Роман АБРАМОВИЧ вынужден был скромно ретироваться на "камчатку" (или "чукотку"?) зала.

Описанная выше сценка - не для иронии. Так нагляднее видно, что в структуре нашего государства порядка стало больше. Кто опора государства, а кто гости. Я была гостем. Отыскать семь своих коллег из других регионов - а именно столько мест было зарезервировано для региональных редакторов - мне не удалось. И потому развеять некоторое недопонимание - почему именно меня, редактора деловых изданий, которые при этом позволяют себе освещать не только положительные стороны социально-экономической политики нынешней власти, пригласили с Дальнего Востока, - мне не удалось, пока в докладе Путина не прозвучало слово "стратегия".

Не буду пересказывать, как встал зал, когда раскрылись двери - те самые, величественные, и по проходу всем уже знакомой, чуть угловатой походкой к трибуне пошел Президент. За эти годы примелькалось, виделось не раз. И с Госсовета телерепортажи уже разнесли эти картинки не только по России. К Путину и сегодня в российской элите относятся по-разному, и, наверное, с его уходом славословия страстной любви к нему поубавятся. Но зал приветствовал человека, который не только себя уважать заставил, но и Россию.

Владимир Путин никогда прямо не упоминает о своих заслугах (за него стараются другие), но на этот раз он должен был подводить итоги своего президентского срока. И невольно весь зал перенесся в тот 2000 год. Война в предгорьях Кавказа, взрывы в российских городах, врачи и учителя по несколько месяцев без зарплаты, не выплачивались детские пособия, треть россиян за чертой даже не бедности, а нищеты... Россия - что лоскутная империя из удельных княжеств. Это наследство он принял всего 8 лет назад.

И мне невольно вспомнился этот зал в феврале 2000-го. Тогда здесь же, отвечая на крепкое рукопожатие, я впервые заглянула в прозрачные, стальные глаза тогда еще и. о. президента. Нас, 56 главных редакторов из российских регионов, собрали за круглым столом тет-на-тет с Путиным. Договорились - без диктофонов, без блокнота просто откровенный разговор. О его содержании не писать - страшнее искушения для журналиста не придумаешь. Но Владимир Владимирович хочет проверить на вас, как воспримут регионы выстраивание вертикали, федеральные округа, удаление от власти бизнеса, обрезание губернаторской власти. И что самое интересное, все участники той встречи сдержали слово. Вернее, сдержали мы, а вот Владимир Владимирович потом еще не раз повторял на встречах с журналистами, что для свободы прессы нужна финансовая самостоятельность, экономическая основа... Только первыми на алтарь сильного государства положили даже не олигархов, а свободу СМИ, чтоб устои государственности не раскачивали. Впрочем, могло быть хуже. Ведь сегодня я пишу эти строки, и даже к разговору о Стратегии на завтра приглашена...

Тогда Путин брал на вооружение демократию, чтобы губернаторов да президентов к ноге, чтоб закон един для всех. Потом оказалось, что по административной вертикали управлять проще и эффективнее. Демократия стала синонимом оппозиции. И вот 8 февраля 2008 года в Стратегии на завтра Путин вновь произносит слово "демократия". Основы для нее, мол, заложены. Но что самое главное - без нее новый экономический курс России не осилить - курс на наукоемкие технологии, прогресс и модернизацию всей структуры государства. От Путина на Госсовете ждали итогов-успехов. Он их назвал. Да, мы практически удвоили ВВП (а сколько было скептиков!). Россия вошла в Семерку крупнейших экономик мира. Мы в два раза повысили уровень жизни. Мы прирастаем могуществом. И вдруг... мы идем в тупик, если от ресурсной составляющей не повернем к наукоемким технологиям, развитию малого бизнеса, гражданских институтов. России нужна модернизация, и стремительная. Вместо лаврового венка он сделал хук. Кому? Залу.

Не раз Владимир Путин подчеркивал аудитории: это сделали мы с вами. Члены Госсовета рукоплескали. Еще в фойе я обратила внимание, как мало молодых лиц. Вокруг одни седовласые головы. Старая элита. Так и хочется вновь вспомнить про профессиональные уроки Путина - работать с тем человеческим материалом, который ему достался. Ведь по большому счету в его правление было самое стабильное правительство, даже ряды губернаторов своим передоверием он законсервировал прочнее от выборных рокировок. И с элитой идти на модернизацию? 55-летний, усталый после двух сроков Путин выглядел молодым, дерзким в молчаливом зале, который одинаково дружно откликался аплодисментами - не переходящими в овации - и на то, что в одном отдаленном регионе ни к одному чиновнику без взятки не сунешься (кое-кто кое-где честно жить не хочет), и на упертый НДС, который все-таки надо сделать самым маленьким и одинаковым для всех. 19 раз рукоплескал, специально посчитала. Не потому ли молодому место и уступают - не сжился и молодому головы рубить проще.

Давайте задумаемся, почему именно сейчас, в феврале, накануне опубликования экономической программы наследника Путин не просто подвел итоги своего президентства, но вдруг объявил: "Таков курс Путина на 10 лет вперед!" А что же тогда остается озвучить наследнику? Как реализовывать план Путина? А вот реализовывать-то как раз и будет Путин-премьер. Или не будет?