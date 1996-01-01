Из первых уст Путин распорядился "обрубать руки" от инвестиций в Сочи и Владивосток

Президент России Владимир ПУТИН, выступая на заседании расширенной коллегии Министерства внутренних дел, дал указание МВД выявлять все факты попыток чиновников нажиться за счет государства. Говоря о коррупции, глава государства заострил внимание на Приморском крае в связи с подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС-2012, сообщает официальный сайт президента www.kremlin.ru .

В частности, президент заявил: "В олимпийские объекты в Сочи, в инфраструктуру Приморского края в связи с проведением там саммита АТЭС, в другие крупнейшие проекты будут вкладываться сотни миллиардов рублей. Нужно выявлять любые попытки нажиться за казённый счёт. Любые факты коррупции должны привлекать ваше внимание, должны быть рассмотрены в соответствующих инстанциях и дойти до суда".