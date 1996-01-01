Путинский преемник Дмитрий Медведев в Хабаровске вникал в дальневосточную проблематику

"Деньги вообще сейчас не проблема. Только вот щелкни - 2-3 миллиарда! Но помимо финансовой стороны нужна еще воля для принятия соответствующих решений". На хабаровском совещании по проблемам региона помимо энергичного щелчка пальцами первый вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а также прибывшие с ним российские министры порадовали дальневосточников и другими многообещающими высказываниями. Однако воспарить над денежными проблемами не всегда удавалось.

Громадье планов

До выборов президента осталось меньше месяца, поэтому разбор дальневосточных проблем с участием главного претендента на этот пост происходил на редкость конструктивно. Выступавшие министры один за другим рассказывали о новых прорывных решениях, которые буквально через месяц-другой порадуют жителей не только региона, но и всей страны. А Дмитрий Медведев всячески поддерживал их оптимистическими высказываниями: "Все в наших руках, все зависит от нашей настойчивости, от нашей воли".

Досье В развитие региона, согласно ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье", до 2013 г. планируется вложить 576 млрд руб., в том числе 427 млрд руб. из федерального бюджета. ФЦП предусматривает строительство на Дальнем Востоке 6,6 тыс. км автодорог, 112 км железной дороги, более 5 тыс. км линий электропередачи, 800 км газопроводов, строительство и реконструкцию 17 аэропортов, 10 морских портов, 8 больниц. Совокупный валовый региональный продукт (ВРП) округа должен к 2013 г. составить 3,5 триллиона руб., а к 2025 году, согласно стратегии развития Дальнего Востока, он вырастет до 9,7 трлн руб. В 2006 г. окружной ВРП не превышал 0,8 трлн руб.

Так, глава Минрегиона Дмитрий КОЗАК, к примеру, поманил губернаторов скорым постановлением правительства, которое определит справедливые правила и процедуры финансирования региональных инвестпроектов из федерального инвестфонда: "Каждый субъект РФ при соответствующей упаковке частными инвестициями получит 1 млрд руб.". А глава Минприроды Юрий ТРУТНЕВ заявил, что его ведомство планирует в 2008 г. провести как минимум 2 инвестконкурса на освоение месторождений в регионах ДВ и Забайкалья. По его оценке, инвестиции в ряд месторождений Дальнего Востока превысят $30 млрд, налоговые поступления за 20 лет - свыше $50 млрд. Руководитель РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС подтвердил, что энергетики готовы выравнять местные энерготарифы с общероссийскими даже раньше 2017 г. И удачно пролоббировал любимый проект по продаже энергии Китаю (см. "Манящая Поднебесная для Чубайса". - "ЗР" от 15.01.2008).

Не отставали от столичных коллег и губернаторы: хабаровчанин Виктор ИШАЕВ и приморец Сергей ДАРЬКИН, говоря о многочисленных проблемах, тут же гармонично уравновешивали их краевыми достижениями. И получали поддержку их инициатив от Медведева - будь то строительство соцжилья, повышение пенсий дальневосточникам или выбивание территории у Минобороны под объекты саммита АТЭС. А вот сахалинец Александр ХОРОШАВИН, похоже, перегнул с нагнетанием проблем и получил показательную трепку по вопросам строительства жилья пострадавшим от землетрясения в Невельске.

Небольшая заминка получилась при обсуждении тарифов на перелет из Хабаровска и Владивостока в Москву. "Мне тут выдали справки, что на этих направлениях билет стоит порядка 20 тыс. руб. Это неправда, он стоит гораздо больше!", - поддержал местных Медведев. Однако министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН никак не хотел соглашаться с предложением Дарькина адресно компенсировать авиабилеты каждому дальневосточнику, упирая на неясность подобных схем выплаты. Но под медведевским нажимом согласился, что благодаря субсидированию государства и развитию конкуренции (то бишь разделению авиационного и аэродромного бизнеса в дальневосточных столицах) можно снизить стоимость билетов до "примерно 10-15 тыс. в один конец". Говоря об отмене тарифных пошлин для региональных перевозчиков на ДВ и в Сибири, Левитин отметил, что Минтранс предлагает рассмотреть вопрос об отмене пошлин на самолеты до 50 кресел.

Нефтегазовый пирог

Однако помимо вкусного предвыборного сюжета на хабаровском совещании активно развивался и другой, более острый сюжет. Обсуждение проблемы газификации Дальнего Востока фактически уперлось в то, что две госкомпании - "Газпром" и "Роснефть" - никак не могут договориться, кто же из них будет давать газ и терять на этом прибыль. Эта тема возникала дважды - как при обсуждении строительства газопровода от Сахалина до Владивостока, так и при обсуждении газовых запасов Камчатки. Зампред правления "Газпрома"Александр АНАНЕНКОВ фактически обвинил "Роснефть" в затягивании переговоров по продаже газовой трубы, проходящей между Сахалином и Комсомольском-на-Амуре.

Однако якутский вариант повторился (днем ранее в ходе совещания в якутском Мирном Медведев после доклада Ананенкова поручил профильным госорганам ускорить работу по доступу "Газпрома" к Чаяндинскому месторождению в республике). На сей раз уходящий вскоре с поста председателя совета директоров "Газпрома" Медведев, выслушав своего подчиненного топ-менеджера, прилюдно встал над схваткой: "Заканчивайте ваши переговоры, решайте вопрос как можно быстрее, или ускорить процесс придется уже мне. Это не дело, когда из-за разногласий двух компаний-гигантов страдают интересы регионов".

Не менее остро путинскому преемнику пришлось реагировать на затягивание экспертизы по конечной точке трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан - бухте Казьмино. От замглавы Минпромэнерго Анатолия ЯНОВСКОГО он потребовал: "В течение трех дней пусть министр мне напишет записку: что произошло, почему на такие сроки затянули, почему это таким образом отражается на стройке?!" Устраивая разнос, вице премьер заявил: "Эта стройка имеет ключевое значение для Дальнего Востока, и все разговоры: почему, куда, какие документы ходили, выглядят жалко!"

Подводя итоги трехчасового совещания, Дмитрий Медведев отдельную тираду посвятил "массе бюрократических согласований, решения по которым принимаются годами":

- У меня в ряде случаев возникло ощущение, что многие коллеги общаются только на этих совещаниях, когда собирается большое количество начальников и разговор идет на повышенных тонах, а все остальное превращается в тонны переписки. Очень неприятно все это слушать, - констатировал вице-премьер. И дал отдельное поручение Минрегиону - подумать над оптимизацией структуры реализации ФЦП и экспериментальными формами работы в регионе.