Саммит АТЭС продолжает расти в цене

Подтвердились прогнозы о неизбежности значительного увеличения бюджетных расходов на подготовку и проведение саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке. Так, было объявлено, что проект моста через Босфор Восточный, который соединит остров Русский с материком, оказался примерно в полтора раза дороже первоначальных расчетов.

Как сообщает "Независимая газета", высокопоставленный источник в правительстве высказал другое предположение. По его мнению, раньше стоимость строительства этого моста называлась разной, потому что не было окончательного проекта.

Эксперты не удивляются готовности правительства без счета зарывать бюджетные рубли в различные проекты, в которых соображения престижа государства преобладают над экономической целесообразностью затрат. "Об эффективности таких инвестиций говорить не приходится. На этот счет есть очень большие сомнения. Издержки бюджета несомненно будут расти", - заявил "НГ" управляющий директор "Тройки Диалог" Евгений ГАВРИЛЕНКОВ.

Между тем пока никто толком не представляет, что делать с этими объектами после завершения саммита АТЭС. По прогнозам, для размещения делегаций стран-участниц требуется более 10 четырех- и пятизвездочных гостиниц на 500-1000 номеров. После саммита такого наплыва состоятельных постояльцев во Владивосток не предвидится. То же самое ждет и аэропорт.