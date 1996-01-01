С Николаевым определились

Приморский краевой суд назначил рассмотрение кассационного представления прокуратуры на приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, на 20 февраля.

Пресс-секретарь Приморского краевого суда Сергей ИГНАТЕНКО в разговоре с "ЗР-Диалог" опроверг слухи о том, что процедура назначения кассационного рассмотрения якобы затянулась по политическим причинам. По его словам, дата определена строго после выполнения необходимых процессуальных действий: после изучения сторонами приговора, времени для внесения процессуальных возражений и т.д. У каждой стороны должно быть время для подготовки к новому процессу, а в целом никаких изменений сроков от нормы (на принятие представления к производству законом отводится 1 месяц) здесь нет.

Напомним, отстраненного судом от должности главу администрации Владивостока Владимира Николаева Ленинский суд в конце декабря признал виновным в превышении и злоупотреблении должностных полномочий и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно, а также лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года. Гособвинение сочло приговор слишком мягким, теперь оно будет настаивать на пяти годах лишения свободы с отбыванием наказания в местах, не столь отдаленных.