www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Россию разделят на 10 суперрегионов?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошедшей неделе министр регионального развития Дмитрий КОЗАК скромно сообщил журналистам настоящую сенсацию - уже в 2008 году Россию, скорее всего, поделят на 7 или 10 новых макрорегионов. Причем определять, какие области и республики сольют в эти мега-губернии, будут не по политическим соображениям, а исключительно по экономическим, сообщает PrimaMedia.Ru.

- Окончательного решения по разделению страны на макрорегионы пока не принято, но этот вопрос согласован с правительством. Есть уверенность, что уже в этом году мы определимся с этими территориями, - отметил Козак. - Это не политическое решение и не изменение административного деления страны. Это определение экономической специализации крупных регионов.

Надо заметить, что Россия уже сегодня поделена на 7 федеральных округов. И в каждом из них за порядком присматривает око государево - полномочный представитель президента. Но эта нарезка страны чисто географическая, по принципу - чтобы полпред физически мог усмотреть за каждым его "подшефным" губернатором и областями. Козак, кстати, когда-то был одним из вдохновителей этого административного разделения. А позже и одним из полпредов - в Южном федеральном округе.

Но став осенью 2007-го министром регионального развития, Дмитрий Козак получил в распоряжение огромный (более 2 трлн руб.) фонд регионального развития. И главная его задача теперь - думать об экономическом возрождении на местах.

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ поддерживает инициативу министра регионального развития России Дмитрия Козака об образовании в стране отдельных экономических зон - макрорегионов, максимальном делегировании полномочий на региональный уровень, прежде всего, в экономической сфере. Об этом сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края.

В частности, руководителям регионов разрешат управлять собственными инвестиционными процессами без вмешательства из центра, при этом финансово помогут реализации инвестиционных программ.

Дотационные субъекты, в которых отмечается экономический рост и к которым относится Хабаровский край, будут получать из центра поощрительное финансирование из фонда развития регионов. При этом не снимается, а скорее усиливается ответственность губернаторов за состояние экономики в регионах.

Виктор Ишаев отметил, что нельзя не согласиться с предложенной Дмитрием Козаком основой проекта, которая должна стать базой привлечения в регион большего количества инвесторов. Губернатор напомнил, что практика объединения территорий на экономической основе уже не нова. По этому принципу образовывались ассоциации - Дальний Восток и Забайкалье, Сибирское Соглашение и другие. Очень хорошо и абсолютно правильно, что Минрегионразвития подошло к решению этих вопросов и стало заниматься ими.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru