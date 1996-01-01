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Россию разделят на 10 суперрегионов?
На прошедшей неделе министр регионального развития Дмитрий КОЗАК скромно сообщил журналистам настоящую сенсацию - уже в 2008 году Россию, скорее всего, поделят на 7 или 10 новых макрорегионов. Причем определять, какие области и республики сольют в эти мега-губернии, будут не по политическим соображениям, а исключительно по экономическим, сообщает PrimaMedia.Ru.
- Окончательного решения по разделению страны на макрорегионы пока не принято, но этот вопрос согласован с правительством. Есть уверенность, что уже в этом году мы определимся с этими территориями, - отметил Козак. - Это не политическое решение и не изменение административного деления страны. Это определение экономической специализации крупных регионов.
Надо заметить, что Россия уже сегодня поделена на 7 федеральных округов. И в каждом из них за порядком присматривает око государево - полномочный представитель президента. Но эта нарезка страны чисто географическая, по принципу - чтобы полпред физически мог усмотреть за каждым его "подшефным" губернатором и областями. Козак, кстати, когда-то был одним из вдохновителей этого административного разделения. А позже и одним из полпредов - в Южном федеральном округе.
Но став осенью 2007-го министром регионального развития, Дмитрий Козак получил в распоряжение огромный (более 2 трлн руб.) фонд регионального развития. И главная его задача теперь - думать об экономическом возрождении на местах.
Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ поддерживает инициативу министра регионального развития России Дмитрия Козака об образовании в стране отдельных экономических зон - макрорегионов, максимальном делегировании полномочий на региональный уровень, прежде всего, в экономической сфере. Об этом сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края.
В частности, руководителям регионов разрешат управлять собственными инвестиционными процессами без вмешательства из центра, при этом финансово помогут реализации инвестиционных программ.
Дотационные субъекты, в которых отмечается экономический рост и к которым относится Хабаровский край, будут получать из центра поощрительное финансирование из фонда развития регионов. При этом не снимается, а скорее усиливается ответственность губернаторов за состояние экономики в регионах.
Виктор Ишаев отметил, что нельзя не согласиться с предложенной Дмитрием Козаком основой проекта, которая должна стать базой привлечения в регион большего количества инвесторов. Губернатор напомнил, что практика объединения территорий на экономической основе уже не нова. По этому принципу образовывались ассоциации - Дальний Восток и Забайкалье, Сибирское Соглашение и другие. Очень хорошо и абсолютно правильно, что Минрегионразвития подошло к решению этих вопросов и стало заниматься ими.
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